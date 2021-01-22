Hollanda, ülkeye gelecek yolculardan iki test sonucu istiyor

Türk Hava Yolları (THY), Hollanda’ya uçuş yapacak yolcular için bir uyarı paylaştı.

Uyarıda şöyle denildi:

* Hollanda yetkili makamlarının aldığı son karara göre Hollanda’ya seyahat eden yolcularımızın negatif COVID-19 PCR testi ile birlikte hızlı PCR antijen veya LAMP testi ibraz etmesi zorunludur.

* Hızlı PCR, antijen veya LAMP testi uçuşa en fazla 4 saat kala yaptırılmış olmalıdır.

* Her iki test sonucu ve dağıtılan formların varışta ilgili personele ibraz edilmek üzere pasaportlarınızın içerisinde hazır tutulması gerekmektedir.

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