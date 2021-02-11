İngiltere: Corona virüsüyle mücadele 10 yıl sürecek

Dünya çapında 107 milyondan fazla insana bulaşan ve 2.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili umutları söndüren bir açıklama İngiltere’den geldi.

Son dönemde corona virüsünün mutasyona uğramış farklı türlerinin tespit edildiği İngiltere’de Corona Virüsü Genom Konsorsiyumu Başkanı Sharon Peacock, ilk olarak İngiltere’nin Kent şehrinde görülen mtuasyonunun tüm dünyaya yayılacağını açıkladı. BBC’ye konuşan Peacock, salgınla mücadelenin en az 10 yıl süreceğini söyledi.

Peacock, “Virüse bir çözüm bulduğumuz ya da virüs hastalığa neden olmayacak şekilde mutasyona uğradığı zaman mücadele bitmiş demektir. Ancak bence bunun olması yıllar sürecek. Benim görüşüme göre önümüzdeki on yıl daha bununla uğraşacağız” dedi.

İngiltere Corona Virüsü Genom Konsorsiyumu, genetik araştırmalar yapan Wellcome Sanger Enstitüsü, PHE ve aralarında İngiltere Devlet Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) de bulunduğu diğer kamu sağlık kurumları tarafından ortak olarak yönetiliyor.