İsrail’de 9 bin yedek askerin orduya çağırılması onaylandı

İsrail-Filistin arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, orduya gerektiği takdirde 9 bin kadar yedek askerin çağırılmasına onay verdi. Yedek askerlerin, göreve çağrılması durumunda, Güney Komutanlığı, Merkez Komutanlığı ve Kuzey Komutanlığı’nda görev alması bekleniyor.

İsrail basınında yer alan ve diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde ise, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara harekatını değerlendirdiği iddia edilerek, kara harekatı talebinin ordu tarafından talep edildiği ve güvenlik kabinesi tarafından değerlendirildiği öne sürüldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Hidai Zilberman yaptığı açıklamada, İsrail’in olası bir kara harekatına hazırlanmak için Gazze sınırında güç topladığını ifade ederek, “Gazze sınırında kuvvetleri topluyor, hazırlıyoruz. Alanı inceliyorlar ve karar verdiğimizde onları kullanacağız. Girişim bizim ve zaman bizim tarafımızda” dedi.

GAZZE’DEN İSRAİL’E BİN 750 ROKET ATILDI İDDİASI

IDF tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana Gazze Şeridi'nden İsrail'e bin 750 roket atıldığını öne sürülerek, 300 roketin ise İsrail'e ulaşamadığı iddia edildi.

CAN KAYBI 87’YE YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında can kaybının 18'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 87'ye, yaralı sayısının ise 530'a yükseldiğini açıklamıştı.

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