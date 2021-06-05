Japonya İngiltere’den dönenlere karantina süresini uzattı

Covid-19 salgını nedeniyle sınırları turistik amaçlı ziyaretlere kapalı olan Japonya’da hükümetten virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen Hindistan mutasyonuna karşı yeni bir tedbir adımı geldi. İngiltere’ye seyahat geçmişi bulunan yolculara uygulanan karantinanın süresinin 3 günden 6 güne çıkarılacağı bildirildi.

Bu kapsamda Japonya'ya varışından önceki 14 gün içinde İngiltere’de bulunmuş yolcuların ülkeye dönüşte belirlenen tesislerde karantinaya alınacağı ifade edildi. Ayrıca, söz konusu yolculara 6 günlük süre zarfında 2 kez Covid-19 testi uygulanacağı kaydedildi. Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girecek uygulama ile ilgili konuşan Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, “İnsanların sağlığını ve yaşamını korumak adına tüm önlemleri gerektiği şekilde alacağız” ifadelerini kullandı.

TEDBİRLER ARTIRILDI



Japonya’da hükümet Covid-19’un farklı mutasyonlarının görüldüğü ülke ve bölgelerden dönenlere yönelik sınır tedbirlerini sıkılaştırmıştı. Ülkeye girişte negatif Covid-19 test sonucu ibraz etme şartına ek olarak Hindistan, Bangladeş, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka dahil birçok ülkeye yönelik uygulanan karantinanın kapsamı genişletilmişti.

Toplam Covid-19 vaka sayısının dün itibariyle 758 bin 551’e ulaştığı ülkede, 13 bin 484 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.