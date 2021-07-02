KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’ye gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davet üzerine 3-6 Temmuz tarihlerinde Elazığ, Malatya ve İstanbul'a ziyaret ve temaslarda bulunacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar yarın saat 14.00'de İstanbul'a hareket edecek, İstanbul'a varışı sonrasında bazı temas ve görüşmelerde bulunacak. Onuruna verilecek akşam yemeğine de katılması beklenen Tatar daha sonra Elazığ'a hareket edecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 4 Temmuz Pazar günü Elazığ'da televizyon kanalları ile röportaj yaptıktan sonra kentte ziyaretler ve görüşmeler gerçekleştirecek.

Tatar daha sonra, Kıbrıs'ta Kanlı Noel saldırılarında Rumlar tarafından katledilen emekli Tuğgeneral Nihat İlhan'ın eşi Mürrüvet İlhan ile çocuklarının kabirlerini ziyaret edecek.

Tatar'ın ziyaretinde, kabirlere KKTC'den götürülen toprak bırakılacak, anma ve saygı duruşunda bulunulacak. Tatar, emekli Tuğgeneral İlhan'ın evi ziyaret edecek ve akşam saatlerinde televizyon programlarına katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, 5 Temmuz Pazartesi günü de Fırat Üniversitesi'nde “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Mücadelesi” konulu konferans verecek ve Kıbrıs gazileri ile bir araya gelecek.

Tatar, 6 Temmuz Salı günü ise tekrar İstanbul'a hareket edecek. İstanbul'daki temas ve görüşmelerini tamamlamasının ardından saat 21.30'da KKTC'ye dönecek.

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