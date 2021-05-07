Kolombiya’da hükümetten geri adım: Görüşme çağrısı geldi

Kolombiya’da 28 Nisan’da başlayan, hükümetin daha sonra geri çektiği vergi reformu tasarısına yönelik protestolar aralıksız devam ediyor. En az 24 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde, şiddetin artması üzerine hükümetten adım geldi. Kolombiya hükümeti, tansiyonun düşmesi için protesto gösterilerini başlatan liderlerine görüşme çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin açıklama ise Devlet Başkanı Danışmanı Miguel Ceballos'tan geldi.

Ceballos, hükümetin aralarında Ulusal Grev Komitesi'nin de bulunduğu protesto liderleriyle doğrudan görüşeceğini açıklayarak, “Hükümetin tüm kesimlerini dinlemek istiyoruz. Ancak, ülke de hükümeti dinlemeli. Buna, yürüyenler de yürümeyenler de dahil” dedi. Hükümetin ilk olarak Ulusal Grev Komitesi ile görüşmek istediğini sözlerine ekleyen Ceballos, bu kararın yalnızca bu gruba has olmadığını sözlerine ekledi.

DEVLET BAŞKANI DA KATILACAK

Daha sonra sosyal medya hesabIndan açıklama yapan Ceballos, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve Devlet Başkanı Yardımcısı Lucia Ramirez'ın protestocu liderlerle gerçekleştirilecek görüşmelere katılacağını yazdı.

Protestocu liderler ise, aracı kişilerle yerine direkt olarak Dugue ile görüşmek istediklerini ifade etmişti.

28 NİSAN’DAN BERİ DİKEN ÜSTÜNDE

Kolombiya'da 28 Nisan’da halkı sokaklara döken vergi reformu nedeniyle ülke genelinde farklı kentlerde polis ile göstericiler arasında devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e, yaralı sayısı ise 900’e yükselmişti. Yaşanan şiddetin ardından Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığını ifade ederek tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu.

Ulusal Grev Komitesi, aralarında yerel halkın yanı sıra, birlikler, çevreciler ve öğrencilerin de bulunduğu farklı kesimleri temsil ediyor. Hükümet ise, şiddetin tırmanmasında solcu isyancıları ve uyuşturucu kaçakçılarını suçluyor.