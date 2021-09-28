Merkel 15 bin euro emekli maaşı alacak

Almanya başbakanı Merkel, yeni hükümet kurulunca köşesine çekilecek. 15 bin Euro emekli maaşı alacak olan Merkel, "Benim için neyin önemli olduğunu düşüneceğim. Kitap okuyup uyuyacağım" dedi.

Ali GÜLEN

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Almanya’da 16 yıl boyunca başbakanlık yapan “Demir leydi” lakaplı Başbakan Angela Merkel, yeni hükümet kurulunca emekliye ayrılacak.

1990 yılından beri Federal Meclis'te bulunan ve üst düzeyde emeklilik primi ödeyen Merkel'in emekli maaşı yaklaşık 15.000 Euro olarak hesaplandı.

31 YILDIR MECLİS‘TEYDİ

Alman Vergi Mükellefleri Birliği (Bund der Steuerzahler) tarafından yapılan hesaplamaya göre, Merkel'in Federal Meclis'te geçirdiği dönemler için yüzde 65 oranında aylık bağlama oranı hakkı elde etti.

Bu da Merkel'in mevcut maaşının yarısı demek. Daha önceki çalışmaları ve çeşitli emeklilik ödenekleri de hesaplanınca yaklaşık 15 bin Euro'luk bir rakama ulaşıldı.

Merkel, son seçimler öncesi artık aday olmayacağını açıklamıştı ve sözünde de durdu. Merkel, şimdi yeni hükümet kurulana kadar görevini yapacak. Sonra da ayrılıp emekli olacak.

“KİTAP OKUYUP UYUYACAĞIM”

Artık inzivaya çekilmek istediği belirtilen Merkel, temmuz ayında John Hopkins Üniversitesi'nde yaptığı fahri doktora konuşmasında, “Bir ara vermek ve benim için gerçekten neyin önemli olduğunu, hayatımda neleri umursadığımı düşünmek istiyorum. Bir şeyler okumaya çalışacağım. Sonra çok yorgun olduğum için gözlerim kapanır ve uyurum. Sonrasına da bakarız” demişti.

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