Mısır’dan Türkiye açıklaması: Diyalog sınırlı

Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme sürecinde Kahire yönetiminden dikkat çekici bir açıklama geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, dün gece bir açıklama yaparak Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Ankara ve Kahire arasında iletişim olduğunu doğrulayan Şükri, diyalogun ise sınırlı olduğunu söyledi.

Mısır ordusunun ülkedeki ilk demokratik seçimle gelen Muhammed Mursi’yi devirdiği 2013’ten beri Türkiye-Mısır ilişkileri donma noktasına gelmişti. Bu konu ile ilgili konuşan Şükr,, “Normal diplomatik çerçeve haricinde bir iletişim yok. Eğer Mısır’ın prensiplerine ve hedeflerine Türkiye uyum sağlayacağını gerçek hamlelerle gösterirse ilişkilerin normale dönmesi için zemin hazırlanabilir” dedi.

ERDOĞAN: SIKINTI SÖZ KONUSU DEĞİL

Geçen hafta Türk yetkililer diplomatik ilişkilerin devam ettiğini ve Ankara’nın iş birliğini geliştirmek için çalıştığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen hafta içerisinde, “Mısır’la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak işbirliği sürecimiz devam ediyor. Sıkıntı söz konusu değil. Bunu en üst düzeyde değil de, bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısırla olan bu süreci çok daha güçlü devam ettirelim. Bu istihbari, diplomatik ve siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra bunu daha ileri taşırız. Mısır halkıyla Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil. Mısır halkını Yunanistan’ın yanına yerleştirmek söz konusu değil” ifadesini kullanmıştı.

Reuters haber ajansına konuşan Mısır istihbarat kaynakları Türkiye’nin Mısır ile olan iş birliği planlarını tartışmak için bir toplantı önerdiğini aktardı.

İLİŞKİLER MASLAHATGÜZAR SEVİYESİNDE

2013 yılından beri Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler maslahatgüzar düzeyinde devam etmektedir.

Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ederken, Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği ve İskenderiye Başkonsolosluğu da çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor.

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