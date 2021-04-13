Navalny’nin sağlık durumu kötüye gidiyor: Artık çok zor konuşuyor

Zehirlendikten sonra Almanya’da tedavi olan Rusya’ya dönüşü sırasında ise tutuklanarak Vladimir Bölgesi’ndeki bir hapishaneye gönderilen Rus muhalif lider Alexei Navalny mahkeme kararı, kötü muamele ve cezaevi koşullarını gerekçe göstererek geçtiğimiz 31 Mart tarihinde açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Navalny’nin eşi Yulia Navalnaya cezaevi ziyaretinin ardından Navalny'nin son durumu hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Navalnaya eşi ile cam bir bölmeden bir telefon aracılığıyla görüştüğünü belirterek, Navalny’nin durumunun oldukça kötü olduğunu dile getirdi.

Navalnaya, “Hala pozitif ve neşeli. Ancak çok zor konuşuyor ve bazen telefonu bıraktıktan sonra dinleniyor ve sonrasında tekrar konuşuyor” ifadelerini kullandı. Eşinin Eylül ayından sonra çok kilo verdiğini ifade eden Navalnaya, şuan Navalny’nin 1.90 boyunda ve 76 kilo olduğunu belirtti.

Navalnaya ayrıca, eşinin doktor talebinin yerine getirilmediğini ve bunun hukuksuz bir uygulama olduğunu ifade ederek, eşi için çok endişelendiğini açıkladı.

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