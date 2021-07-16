Reuters muhabiri Afganistan’da öldürüldü

Afgan bir komutanın açıklamasına göre, Afgan özel harekat güçleri Spin Boldak kentinin ana pazar alanının hakimiyetini geri kazanmak için çatışırken, Siddiqui ve kıdemli bir Afgan özel harekat güçleri mensubu Taliban’ın açtığı ateş sonucu hayatlarını kaybettiler.

Siddiqui, hafta başından beri Afganistan’ın güneyindeki Kandahar eyaletinde Afgan özel kuvvetleriyle birlikte hareket ederek, Afgan güçleriyle Taliban militanları arasındaki çatışmaları haber yapmaktaydı.

CUMA GÜNÜ KOLUNDAN YARALANMIŞTI

Reuters’ın operasyonel işlerden sorumlu yöneticisi Michael Friedenberg ve Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni yaptıkları açıklamada, “Bölgedeki yetkililerle çalışarak, acilen daha fazla bilgi edinmeye çalışıyoruz” dediler.

Siddiqui, Reuters’a Cuma günü yaptığı açıklamada çatışmaları görüntülerken şarapnelle kolundan yaralandığını belirtmişti. Tedavi altına alınan Siddiqui, Taliban savaşçıları Spin Boldak kentinden çekilirlerken hâlâ iyileşme sürecindeydi.

Adının açıklanmasını istemeyen Afgan komutanın verdiği bilgiye göre, Taliban tekrar saldırdığında Siddiqui esnaflarla konuşmaktaydı.

Siddiqui, Rohingya mülteci krizini haber yaparak en iyi fotoğraf dalında 2018 Pulitzer ödülünü alan ekipte yer almıştı.

Pakistan sınırı yakınındaki ana ticaret kenti Spin Boldak’ın kontrolünün kimin elinde olduğuna dair dün çelişkili haberler gelmekteydi. Spin Boldak-Chaman sınır kapısı, Pakistan sınırındaki en önemli ikinci geçiş noktası olarak biliniyor ve Kabil’deki Batı destekli Afgan hükümetinin ana gelir kaynağını sağlıyor.

BATIDAKİ EYALETİN MERKEZİNDE TALİBAN ATEŞKES İLAN ETTİ

Afgan hükümet görevlileri Afganistan’ın batısındaki Badghis eyaletinin merkezi Qala-e-Naw kentinde “süresiz ateşkes” ilan edilmesi için dün Taliban’la görüştüklerini açıkladılar.

Hükümet yetkilileri, Badghis eyaletinin tüm bölgelerinin kontrolünü ele geçiren Taliban’ın eyalet merkezine daha fazla saldırı yapmasını önlemek için ateşkes görüşmelerini yaptı.

Eyalet valisi Husamuddin Shams, Reuters’a dün yaptığı açıklamada, “On aşiret lideri ateşkesin sorumluluğunu alarak, öncelikle Taliban ile, sonra da yerel hükümetle görüştüler ve taraflar ateşkes üzerinde uzlaştılar” dedi.

Badghis eyalet meclisinin başındaki Abdul Aziz Bek, “Qala-e-Naw, Taliban’ın Afganistan’da ateşkes ilan ettiği tek kent oldu” dedi.

İlginizi Çekebilir Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir araya geldi