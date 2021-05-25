Reuters’a konuşan isimlerden Erdoğan yorumu: Nabız yokluyor

İngiliz haber ajansı Reuters, çarşamba günü ABD’nin önde gelen 20 büyük şirketinden üst düzey yetkililerle bir araya gelecek ve Türkiye’ye yatırımı görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu planının arka yüzünü yazdı. Haber ajansına konuşan üç farklı kaynak, bu görüşmenin Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde de kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı.

Reuters’a konuşan kaynaklar, 26 Mayıs’ta konferans görüşmesi şeklinde gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi, TOBB ve ABD Odalar Birliği’nin katılacağı toplantı ile ilgili bilgi veren bir kaynak, “Bu görüşme 14 Haziran’da Brüksel’deki NATO Zirvesi sırasında planlanan Biden ve Erdoğan görüşmesi için hazırlandı” yorumunu yaptı.

“AMACI MESAJ VERMEK”

Öte yandan bu görüşme ile ilgili bir diğer kaynak da yarın gerçekleşecek görüşmede ABD hükümetinin hiçbir ilgisi olmadığını aktarırken, hangi şirketlerin de görüşmeye katılacağının henüz bilinmediği belirtildi.

Reuters’a ismini vermeden açıklama yapan ve sektörden bir yetkili, “Bu görüşmenin amacı Biden ile yüz yüze görüşmeden önce ABD’li şirketlerin nabzını yoklamak, ön çalışma yapmak” dedi. Bu yetkili, “Ankara, hem ülke içinde hem de uluslararası arenada Türkiye’nin önemli bir partner olduğunu vermek istiyor” dedi.

Yarın gerçekleşecek zirveye Microsoft ve Netflix’ten temsilcilerin katılacağı belirtilirken, ABD Odalar Birliği Sözcüsü, “Bu görüşme özel olacaktır ve kayıt altına alınmayacaktır. Dolayısıyla bu görüşmeden herhangi bir detay paylaşılmayacaktır” dedi.

“ERDOĞAN SORULARI YANITLAYACAK”

Kasım ayındaki seçimi kazandıktan sonra Ocak ayında göreve başlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sadece 23 Nisan’da, 1915 Olayları’na soykırım diyeceğini söylemek için görüşen Joe Biden’ın Haziran’daki görüşmesi Türkiye için kritik bir öneme sahip.

Reuters’a konuşan ve ismini açıklamayan bir diğer yetkili de, “Bazı şirketlerin üst düzey yöneticileri ve CEO’ları da görüşmeye katılacak ve görüşmede Erdoğan’ın bir konuşma yaparak Türkiye’de yatırım ve iş yapış şekilleriyle ilgili soruları yanıtlaması bekleniyor” dedi.