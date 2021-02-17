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Rusya-Gürcistan sınırında Türk şoförler mahsur kaldı

Rusya ve Gürcistan arasındaki Kazbek-Yukarı Lars sınır kapısında yoğun kar yağışı nedeniyle 500 TIR ve Türk şoförler mahsur kaldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:02, 17/02/2021
Haberler Dünya

Rusya'dan hareket eden 500 TIR’ın, Türkmenistan sınırı kapalı olduğu için Rusya ile Gürcistan arasındaki Kazbek-Yukarı Lars sınır kapısını kullanması sonucu sınırda yaklaşık 60 kilometre kuyruk oluştu.

Kazbek Dağı'ndaki olumsuz çevre koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle TIR’lar ve sürücüler sınırda mahsur kaldı. Şoförler arasında Türk vatandaşlarının da bulunuyor.

Türk şoförlerden biri, çığ düşmesi sonucu birkaç TIR’ın karlar altında kaldığını söyleyerek, içinde bulundukları zor durumu anlattı.

Konuya ilişkin Rusiya Federasyonu'nun Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bölgedeki zorlu hava koşulları nedeniyle Kuzey Osetya’daki Yukarı Lars gümrük kontrol noktasında yaklaşık 500 kamyon şoförü ısınma noktasında alındı” bilgisini paylaştı. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:17:57,