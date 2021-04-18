Rusya’dan Çekya’ya misilleme

ABD ve Polonya’nın ardından Rus diplomatlara yönelik bir yaptırım da Çekya’dan gelmişti.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Çek istihbarat servisinin elinde 18 Rus diplomatın söz konusu patlamada rolü olduğuna ilişkin kanıtlar olduğunu belirterek, bu kapsamda önümüzdeki 48 saat içinde Rus istihbarat servisi görevlisi olduğu belirlenen diplomatların sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Çekya’nın kararına karşı harekete geçen Rusya, 20 Çekya’lı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Rusya, diplomatlara ülkeden ayrılmaları için yarın gün sonuna kadar süre verdi.

ZAHAROVA ‘YAKINDA AÇIKLANACAK’ DEMİŞTİ

Çekya'nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Zaharova, “Çek makamları, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi durumundaki eylemleriyle, uluslararası ilişkilerde bağımsız bir çizginin olmadığını kanıtladı” dedi.

Zaharova, Çek makamlarının Rusya ile bağımsız olarak ikili ilişkiler kuramayacağını ifade etti. Moskova’nın yakın gelecekte Prag’daki büyükelçilik personelinin sınır dışı edilmesine yönelik misilleme tedbirlerini açıklayacağını dile getiren Zaharova, “Çalışma haftası ileride. Bu tür adımlara net bir şekilde cevap vermek önemliydi ve bu çözümün somut uygulamasının yakın gelecekte onları beklediğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇEKYA’NIN ABD’YE VERDİĞİ DESTEĞİN GÖSTERGESİ”

Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü Başkan Yardımcısı Vladislav Belov, Rus diplomatların Çekya'dan sınır dışı edilmesinin, Çekya'nın ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına verdiği desteğin göstergesi olduğunu kaydetti.

ÇEKYA BÜYÜKELÇİSİ ÇAĞRILDI

Rus basınında yer alan haberlerde, Çekya'nın Moskova Büyükelçisi Vitezslav Pivonka’nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarıldı. Çekya, dün 2014'te Vrbieticach kentindeki mühimmat deposunda 2 kişinin ölümüne neden olan patlamada rolleri olduğu iddiasıyla 18 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamış ve diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre vermişti.

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