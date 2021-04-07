The Times: AB, Erdoğan’a daha çok para teklif etti

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Ankara’da görüştüğü AB liderleriyle görüşmesine geniş yer ayırdı.

Hannah Lucinda Smith imzalı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la dün Ankara’da görüşen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile 3 saat görüştüğü hatırlatılırken, “Nadir görülen Ankara ziyaretinde 3 saat açıkça ve samimi bir şekilde görüştüler. Mülteci geçişini durdurmak için Türkiye’ye 6 milyar dolar verilen 5 yıllık anlaşmayı uzattılar ve daha fazla para verdiler” ifadesi yer aldı.

ERDOĞAN YER ALMADI

Gazete henüz net bir miktar telaffuz edilmediğini yazarken, “Bütün detaylar henüz kamuoyu ile paylaşılmadı fakat yakında Avrupa Birliği’nin Türkiye, Lübnan ve Ürdün’deki mülteciler için hazırladığı destek paketi açıklanacak” ifadesine yer verdi.

Uzun yıllardır AB-Türkiye ilişkilerinin gerilim dolu olduğuna dikkat çeken The Times, AB liderlerinin Erdoğan’a zeytin dalı uzattığını da yazdı. Gazete Michel ve von der Leyen’in ortak metninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yer almadığını da yazdı.

2016’DA İMZALANDI

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Mart 2016’da imzalanan mülteci anlaşması kapsamında Türkiye, kıyılarından Yunanistan’a ve Avrupa’ya kaçak yollarla giden çoğunluğu Suriyeli olan mültecileri geri almayı kabul etmiş ve bunun karşılığında da para almıştı.

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