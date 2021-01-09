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TIME, Türk çifti kapağına taşıdı

Özlem Türeci ve Uğur Şahin yine gururlandırdı... Coronavirüs aşısını geliştiren Türk çift, TIME Dergisi’nin uluslararası baskısının kapağında yer aldı. Dergi, “Aşı Devrimi” başlığını kullandı.

Güncellenme: 04:17, 09/01/2021
Haberler Dünya
TIME, Türk çifti kapağına taşıdı

Dünyayı esir alan coronavirüs salgınına karşı insanlığa umut olan coronavirüs aşısını geliştiren Türk kökenli Alman bilim insanları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Dünyanın en önemli yayın organları arasında gösterilen ABD merkezli TIME Dergisi, 18 Ocak'ta yayınlanacak sayısının uluslararası baskısında Türeci ve Şahin'i kapak yaptı. Dergi “Aşı Devrimi” başlığına da yer verdi. Derginin ABD'de yayınlanan kapağında ise Amerikan Kongresi'ne düzenlenen baskının fotoğrafı yer aldı.

SPIEGEL DE KAPAK YAPMIŞTI
Türeci ve Şahin'in başarısı, Almanya'nın saygın haber dergisi Der Spiegel tarafından da kapak yapılmıştı.

Mutasyonlara karşı da etkili

Prof. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin imzasını taşıyan Pfizer/BioNTech aşısının mutasyon geçirmiş coronavirüse karşı da etkili olduğu açıklandı. ABD'li ilaç şirketi Pfizer, aşının İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonlara karşı sonuç verdiğini duyurdu. Ancak bu çalışmanın raporlarının henüz bağımsız hakemlerce incelenmediği vurgulandı. (DHA)

ABD Afrika Almanya Bilim coronavirüs Der Spiegel Güney Afrika Haber İngiltere
Yayınlanma Tarihi:04:00,