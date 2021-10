Trump, Kanye West hakkında konuştu

Eski Başkan Donald Trump, muhafazakar siyasi yorumcu Mollie Hemingway ile yaptığı bir dizi röportajda rapçi Kanye West hakkında konuştu.

Trump, cuma günü The Federalist’te yayınlanan röportajlardan bir alıntıya göre, 2020’de cumhurbaşkanlığına aday olan West’in çılgın eğilimleri olduğunu söyledi.

Trump West ile ilgili yorumlarını Hemingway’in yakında çıkacak olan “Rigged: How The Media, Big Tech ve The Democrats Seized Our Seçimlerimizi” adlı kitabı için yapılan üç röportajdan birinde söyledi.

Hemingway, Trump’la West’in 2020 başkanlık yarışı hakkında konuştu ve eski başkanın West’in çılgın eğilimleri olduğunu belirtti.

Bir zamanlar Trump’ın destekçisi olan West, bir süre sonra da bir tweet’te bağımsız aday olarak cumhurbaşkanı adayı olma niyetini açıkladı.

West sadece 12 eyalette oy pusulasına girmeye hak kazandı ve yaklaşık 60.000 oy aldı.

