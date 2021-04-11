Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ürdün’de kritik kare: Kral ile veliaht prens ilk kez aynı karede

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve eski Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin, ev hapsi krizinin ardından Ürdün'ün bağımsızlık günü kutlamalarında ilk kez birlikte görüntülendi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:33, 11/04/2021
HaberlerDünya
Ürdün’de kritik kare: Kral ile veliaht prens ilk kez aynı karede

Ürdün’de Kral 2. Abdullah ile üvey kardeşi olan ve aynı zamanda bir dönem veliaht prens olarak görev üstlenen Hamza bin Hüseyin, geçen haftalarda yaşanan gerilimin ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Ürdün’de eski veliaht prensi Hamza bin Hüseyin, ev hapsine alındığını açıklayıp, yönetimi yolsuzluk ve beceriksizlikle suçlamıştı. Ürdün’de “Ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle” 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah’ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin’in de Amman’daki evinde gözetim altında tutulduğu belirtilmişti.

Filistin, Mısır, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün’ü desteklediğini açıklamıştı.

Yaşananların ardından Ürdün kralına ve ülkesine bağlılık sözü veren eski veliaht prens Hamza bin Hüseyin ile Kral 2. Abdullah, Ürdün’ün bağımsızlık günü kutlamaları dolayısıyla kamuoyunun karşısına çıktı.

İlginizi ÇekebilirÜrdün'de kriz sonrası Kral Abdullah'tan açıklamaÜrdün'de kriz sonrası Kral Abdullah'tan açıklamaİlginizi ÇekebilirÜrdün'de darbe girişimi... 8 soruda Ürdün'deki gerilimin detaylarıÜrdün'de darbe girişimi... 8 soruda Ürdün'deki gerilimin detaylarıİlginizi ÇekebilirÜrdün'de eski veliaht prens gözaltına alındıÜrdün'de eski veliaht prens gözaltına alındı