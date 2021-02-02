2020’de rekor kıran altın ithalatı 2021’e düşüşle başladı

2020'de yüzde 98,9 artışla 13,4 milyar dolardan 26,6 milyar dolara yükselen altın (altın dahil kıymetli metal ve taş) ithalatı, 2021 yılına aylık ve yıllık bazda düşüşle başladı.

2020'nin Ocak ayında 1 milyar 913 milyon dolar, Aralık ayında 2 milyar 201 milyon dolar olan altın ithalatı, 2021'in ilk ayında 1 milyar 502 milyon dolara geriledi.

Ocakta altın ithalatındaki düşüş, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,5, aralık ayına göre yüzde 31,8 oldu.

Aylık bazda Ocak 2021'deki rakam, Mayıs 2020'deki 1,4 milyar dolarlık ithalat sonrasındaki en düşük rakam oldu.

Altın ithalatı, Ağustos 2020'de 4,2 milyar dolarla rekor kırdıktan sonra düşüşe geçmişti.

ALTINDA TİCARET AÇIĞI AZALDI

Altın dahil kıymetli metal ve taş ithalatı Ocak 2021'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,4 artışla 879 milyon dolara yükseldi.

Ocak 2020'de 1 milyar 385 milyon dolar olan net altın ithalatı (ithalat eksi ihracat), Ocak 2021'de yüzde 55 düşüşle 623 milyon dolara geriledi.

KREDİLER VE ENFLASYON ALTIN İTHALATINI ARTIRMIŞTI

2020 yılında 700 milyar TL'yi aşan kredi genişlemesi, enflasyonla birlikte altın ithalatını da artırmıştı. Birikimini TL'deki değer kaybından korumak isteyen vatandaşlar ve şirketler, TL mevduat faizlerinin enflasyonun altına olmasının da etkisiyle altın ve döviz alımına yönelmişti.

Altın ithalatının ikiye katlanması, Türkiye'nin dünyada pandemi yılı olan 2020'de ihracatı azalırken ithalatı artan tek ülke olmasına neden olmuştu.

Faiz artışıyla birlikte kredilerde frene basılması, döviz kurlarındaki düşüşle birlikte altın ithalatında düşüşü de beraberinde getirdi.

İlginizi Çekebilir Dış ticaret açığı azaldı

İlginizi Çekebilir Türkiye dünyadan altınla ayrıştı

İlginizi Çekebilir Rekor altın ithalatı yastık altına gidiyor: 200 milyar dolara ulaşmış olabilir