Açılma sonrası esnafı bekleyen sürpriz: Postacılar kepenklere yapıştırdı

Salgından en çok etkilenen, aylardır işyerleri kapalı kaldığı için iş yapamayan, vergiler, borçlarla boğuşan esnafın kepeklerine asılan icra tebligatlarına ilişkin haber kağıtları çoğalmaya başladı.

Geçmiş yıllarda bayram kartı, mektup dağıtan postacılar, icra tebligatı dağıtmaktan başka iş yapamaz oldu. Haber Sen Genel Başkanı Mesut Balcan, PTT çalışanlarının büyük bölümü kapalı olan işyerlerine haber kağıdı bırakmaktan yorulduklarını söyledi.

VATANDAŞ POSTACILARA TEPKİ GÖSTERİYOR

Salgın nedeniyle küresel ölçekte bir kriz yaşandığını, dünyadaki bir çok ülkenin kendi vatandaşlarına Gayri Safi Milli Hasıladan yüzde 10'lara varan yardımlar yaptığını söyleyen Balcan, “Ülkemiz, yüzde 1'lik oranı ile dünya ülkeleri arasında sondan üçüncü oldu. Yaşanan ekonomik krizin somut göstergesi icra tebliğleri oldu. İş yerlerinin çoğu bu süreçte kapalı olduğu için kredilerini ödeyemediklerinden icralık oluyorlar. Bize kapalı olan işyerlerine haber alma kağıdı bırakmak düşüyor. Açık olan işyerlerine de icra tebliğleri yapıldığı zaman, vatandaşlar icralık olmanın acısını postacı arkadaşlarımızdan çıkarmaya çalışıyor. Ya almak istemiyor, yada alınca tepkiyi postacılara gösteriyor” dedi.

POSTACILARIN YÜKÜ ARTTI

Ayrıca posta emekçilerinin tatil, bayram demeden çalışmaya devam ettiğini söyleyen Haber Sen Genel Başkanı Mesut Balca, “PTT personelinin salgında iş yükü çok arttı.

Bir yandan çığ gibi büyüyen icra tebligatlarının dağıtımı, diğer yandan salgın nedeniyle evden çıkamayanların internet üzerinden online alışverişleri, var olan personelle yapılamayacak kadar iş yükünü arttırdı” diyerek PTT bir an önce personel alımı yapması gerektiğini kaydetti.