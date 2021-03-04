Amerikalılar bu kararı bekliyor

ABD Senatosu, bin 400 dolarlık ödemelerin daha yüksek gelirli ABD’lilere yapılmasının durdurulmasına dair anlaşmaya varmalarının ardından Başkan Joe Biden’ın teklif ettiği 1.9 trilyon büyüklüğündeki corona virüsü yardım paketinin görüşmelerine bugün başlayacak.

Demokratların kontrolündeki Senato bu haftanın sonuna doğru Biden’ın öncelik verdiği tasarıyı geçirmek için nihai oylamayı yapmak istiyorlar.

Senatör Dick Durbin, Senato’nun bugün TSİ ile 20.00’de yeniden toplanacağını belirtti.

Senato’daki Demokratlar yıllık 80 bin dolar ya da daha fazla kazananlar ve yıllık 160 bin dolar ya da daha fazla kazanan çiftlere bin 400 dolarlık ödemelerin yapılmamasının iyi bir çözüm olduğunu söylediler.

Senato’daki metin Temsilciler Meclisi tarafından onaylandıktan sonra Biden tarafından yürürlüğe konulabilecek.

2021’E ILIMLI BAŞLANGIÇ

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed), ülke ekonomisinde yılın ilk haftalarında toparlanmanın ılımlı hızda devam ettiğini ancak istihdam piyasasında iyileşmenin yavaş olduğunu belirtti.

Ekonomi ılımlı bir hızda iyileşirken iş yerleri gelecek aylar için iyimser değerlendirmede bulundu, konut talebi ise “sağlam” seyretti.

Ülkeyi 12 bölgeye ayıran Fed’in şirketlerle yaptığı temaslara dayalı olarak hazırlanan “Beige Book” raporuna göre ocaktan şubatın ortasına kadar 12 bölgenin çoğunda ekonomik faaliyetler ılımlı artış kaydetti.

Raporda, “Çoğu iş yeri Covid-19 aşılarının yaygınlaşmaya başlamasıyla gelecek 6 ile 12 ay için iyimser” ifadeleri yer aldı.

Ancak Fed raporda 2020’de corona virüsü salgınının başladığı tarihin öncesine kıyasla 10 milyon istihdam kaybetmiş olan iş piyasasının umut edildiği kadar hızlı toparlanmadığını belirtti. (Reuters)