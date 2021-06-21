Bank of America’dan petrol için 100 dolar tahmini

ABD’nin önde gelen bankalarından Bank of America, artan taleple birlikte petrol fiyatlarının gelecek yıl 100 dolara ulaşabileceği tahmininde bulundu.

Nisan 2020’de pandemi sırasında talebin çakılmasıyla varil başına Brent petrolde 19 dolar, Batı Teksas petrolünde eksi fiyatlar görülmüştü.

21 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 71 dolar, Brent petrolün varil fiyatı ise 73 dolar seviyesinde bulunuyor.

TALEP ARTACAK, ARZ YETMEYECEK

Küresel petrol tüketiminin 2022’de arzın üzerinde olmaya devam edeceğini, pandemi sonrasında küresel ekonomik toparlanmanın ve artan seyahatlerin yakıt tüketimini artıracağı belirtilen Bank of America raporunda, petrolde yeni yatırımların çevresel kaygılar nedeniyle baskı altında olduğuna dikkat çekildi.

Bloomberg’in aktardığına göre, bankanın emtia araştırma masasının şefi Francisco Blanch, “Bank of America Emtia Araştırma Müdürü Francisco Blanch, “Açığa çıkmaya hazır bir dolu bekleyen talep bulunuyor” dedi.

Trafigura Group ve Goldman Sachs gibi diğer kurumlar da uygun şartlar altında petrolün 100 dolara ulaşabileceğini belirtmişlerdi fakat Bank of America şimdiye kadar elle tutulur bir tarih veren ilk kurum oldu.

2014’TEN SONRA İLK KEZ

Eğer ham petrol fiyatları yeniden üç haneli rakamlara ulaşırsa, bu 2014'den sonra bir ilk defa yaşanan bir durum olacak. Küresel finans krizi sonrasında 2014'e kadar büyük oranda varili 100 dolar civarında olan ham petrol, ABD'deki kaya petrolü üretimindeki artış sonrasında bir daha bu seviyelere ulaşamamıştı.

Petrol piyasalarında iyileşen görünüm ise OPEC+ ülkeleri üzerinde üretimi artırmaları için baskı oluşturuyor. Rusya ve Suudi Arabistan’ın başını çektiği OPEC+ ülkeleri, gelecek hafta bir araya gelecek ve pandemi döneminde kısılan üretimi biraz daha artırmayı görüşecek.

Suudiler üretimi artırmak konusunda temkinli hareket edeceklerinin sinyalini vermişti. İran ile ABD arasında nükleer anlaşmaya dönüş ve yaptırımların kaldırılması için yürütülen müzakerelerde henüz anlaşmaya varılmaması da petrol fiyatlarında düşüşü engelliyor.

Bank of America, evden çalışmanın artmasının, yakıt tüketimini beklendiği kadar azaltmayacağı görüşüne raporda yer verdi. Blanch, evden çalışanların kişisel ihtiyaçları için özel araç kullanacaklarına işaret ederek “Evden çalışma, birçok örnekte arabadan çalışma anlamına geliyor” dedi.

TÜRKİYE İÇİN OLUMSUZ

Petrol ve dolayısıyla da doğalgaz fiyatlarındaki artış, bu iki kalemde ithalata bağımlı olan Türkiye ekonomisi için olumsuz bir gelişme.

Türkiye’nin artan enerji ithalatı, cari açığı artırırken, tüketici enflasyonunu da olumsuz etkiliyor. Döviz kurlarındaki artış, enerji fiyatlarındaki artışın vatandaşa etkisini artırıyor.

Mayıs 2020’de 1,3 milyar dolar olan Türkiye’nin enerji ithalatı, Mayıs 2021’de hem enerji fiyatlarındaki artış hem de ithalat hacmindeki artışla yüzde 144 artışla 3,1 milyar dolara yükselmişti.

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