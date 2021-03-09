Barımızı kapatıp işe devam kredisi verdiler

Salgında kısmi normal döneme geçişle birlikte birçok içkili lokantanın açılmasına izin verilirken, 1 yıldır kapalı olan barlara izin verilmemesi esnafı isyan noktasına getirdi. Ankaralı bar sahibi Murat Dağlar, aynı ruhsat grubunda olmalarına rağmen barlara neden izin verilmediğini anlayamadıklarını belirterek, “Herkes açıldığımızı sanıyor. Aksine sadece biz kapalıyız. İş artık önlemi geçti, ekmeğimizle oynanıyor. Kamu bankaları bize işe devam kredisi veriyor, hükümet dükkanımızı kapatıyor. Devlet adeta dalga geçiyor” dedi.

İFLASA SÜRÜKLENİYORUZ

Dağlar, müjde beklerken yine ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını, görünmeyen bir el tarafından hızla iflasa sürüklendiklerini söyledi. Ruhsatların sıhhi işletme, gayri sıhhi işletme ve umuma açık istirahat ve eğlence işletmeleri olmak üzere 3 gruba ayrıldığını belirten Dağlar, şu bilgileri verdi:

“Aramızdaki tek fark onlar gece saat 01.00'da, biz saat 04.00'da kapatıyoruz. Eti, balığı, meyveyi, sebzeyi, içkiyi aynı yerden alıp aynı müşterilere hizmet veriyoruz. Otellerin restoran ve barları müşteri kaynıyor. Adaletsiz yasağın mantıklı bir açıklaması var mı?”

BOŞ DÜKKANA 600 TL ELEKTRİK FATURASI

Boş dükkana 1 yıldır kira, elektrik, su parası ödediklerini, aylık 600 TL'lik elektrik faturalarıyla karşılaştıklarını anlatan Dağlar, “Yasağın kalktığını sanıp dükkan açanlar 140 bin lira ceza ödedi. Kapalı dükkanla kredimi nasıl ödeyeceğim?” dedi.