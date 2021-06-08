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Citigroup’tan Türkiye’deki aracılık birimini kapatma kararı

ABD'li finans devi Citigroup Inc., stratejik gözden geçirmenin bir parçası olarak Türkiye'deki aracılık birimini kapatacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:15, 08/06/2021
HaberlerEkonomi
Citigroup’tan Türkiye’deki aracılık birimini kapatma kararı

Citigroup, Türkiye’deki aracılık birimini kapatacağını ve bu ülkeye bağlı müşterilerine Londra’dan hizmet vereceğini açıkladı.

Bloomberg’in haberine göre, Citigroup’tan yapılan açıklamada, az sayıda personeli etkileyecek olan hareketin bölgeden uzaklaşmayı yansıtmadığı ifadelerine yer verilirken “iş stratejimizin düzenli olarak gözden geçirilmesinin bir parçası olarak, Citi’nin Londra’daki bölgesel merkezinden Türk hisse senedi alım satım faaliyetlerini yönetme kararı alındı” denildi.

Kurumun yerel bankacılık birimi Citibank A.Ş. aracılığıyla 45 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Türkiye’de varlığını sürdüreceği de vurgulandı.

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Yayınlanma Tarihi:09:14,