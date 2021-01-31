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Doğalgaza zam geldi

Havaların soğumasıyla birlikte tüketimi artan doğalgaza bir zam daha geldi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre şubat ayında konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarına yüzde 1 zam yapıldı.

Güncellenme: 00:00, 01/02/2021
Haberler Ekonomi
Doğalgaza zam geldi

Doğalgaza gelen yeni zammı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş., (BOTAŞ) internet sitesinden duyurdu.

Yayımlanan şubat ayı tarife tablosuna göre konut tüketicileri için uygulanan tarifeye yüzde 1 zam yapılarak 1000 metreküp doğalgaz için 1276 lira fiyat belirlendi.

SANAYİ VE OSB’LERE DE ZAMLI TARİFE

BOTAŞ, ticarethaneler için uyguladığı 1000 metreküp doğalgaz satış fiyatını da yüzde 1 artışla 1428 liraya yükseltti. Yine organize sanayi bölgelerine yönelik doğalgaz satış fiyatı da yüzde 1 artarak 1420 lira oldu.

Zamlı tarifenin uygulandığı bir diğer alan da elektrik üretim santralleri oldu. Yüzde 1’lik artışla birlikte santrallere uygulanan 1000 metreküp doğalgaz tarifesi 1428 liraya yükseldi.

internet Sanayi Şubat ayı zam
Yayınlanma Tarihi:23:54,