Esnaf ve KOBİ’lere dijital pazarlamayı öğretecek

Telekomünikasyon sektörünün önde gelen şirketlerinden Vodafone, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin dijital servisler şirketi olmak için yatırımlarına devam ediyor. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, KOBİ'lere büyük önem verdiklerini söyledi. Tüm KOBİ ve esnaflara ücretsiz dijital pazarlama danışmanlığı vereceklerini anlatan Aksoy, “KOBİ'ler büyümezse Türkiye büyümez. Biz de hedeflerimize ulaşamayız” dedi. Aksoy, bu çalışmayla pandemi döneminde KOBİ'lerin kaybettiği müşteri ve gelir potansiyelini dijital pazarlamayla geri kazanacaklarına inandıklarını kaydetti.

5G için altyapı yeterli değil TEKNOLOJİ yatırımlarını ön planda tuttuklarını söyleyen Engin Aksoy, 5G'de de öncü olmak istediklerini belirtti. 5G için fiber altyapının şart olduğunu vurgulayan Aksoy, bunun için altyapı yatırımlarının bir an önce tamamlanması gerektiğini de kaydetti.