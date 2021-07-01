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Fiyat İstikrarı Komitesi kurulduğu gün zam yağmuru geldi

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kurulduğu 30 Haziran 2021 tarihinde doğalgaza, elektriğe ve LPG'ye zam geldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:11, 01/07/2021
HaberlerEkonomi
Fiyat İstikrarı Komitesi kurulduğu gün zam yağmuru geldi

Hükümet bir yandan enflasyonla mücadele mesajı verirken, bir yandan enflasyonu daha da artıracak adımlar atıyor.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile dün Fiyat İstikrarı Komitesi kurulmuştu. Aynı gün, doğalgaza, elektriğe, LPG'ye zam geldi. Bugün de öğrenci harçları zamlandı.

Mayısta yüzde 16,59 olan resmi enflasyonun, son zam dalgasıyla birlikte daha da yükselmesi bekleniyor. Türkiye, dünyada en yüksek enflasyona sahip ülkeler arasında yer alıyor.

‘FİYAT İSTİKRARI’ SÖZDE KALDI

Kararnamede, Fiyat İsikrarı Komitesinin kuruluş amacının “fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak” olduğu belirtildi.

Fiyat İstikrarı Komitesinin, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanından oluştuğu belirtilen kararnamede, komitenin gerekli görmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebileceği bildirilmişti.

Fiyat istikrarı görevi kanunla Merkez Bankası'na verildiği için ekonomistler söz konusu komitenin kurulmasına şüpheyle yaklaşmıştı.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan dün yaptığı açıklamada, ekonomide en önemli ve en öncelikli sorunun yüksek enflasyon olduğunu söylemişti.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLANDI

Aynı gün, elektrik fiyatlarında 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun açıklamasında zammın gerekçesi olarak “elektrik üretiminde oluşan maliyet artışlarına” dikkat çekildi.

Böylece son 3,5 yılda elektriğe toplamda yüzde 122 oranında zam yapılmış oldu.

Doğalgazda da konut abone grubu tarifesine yüzde 12, sanayi abone grubu tarifesine yüzde 20 zam geldi. doğalgaz fiyatı Ocak ayından bu yana yedinci defa artmış oldu. Elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde de yüzde 20 artışa gidildi.

Doğalgaza yılın ilk 6 ayında her ay yüzde 1 oranında zam yapılmıştı.

LPG'ye de bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 50 ile 60 kuruş arasında zam gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, zammın 26 kuruşu ÖTV'den düşecek, gerisi pompa fiyatlarına yansıyacak.
Sektör, benzin ve motorinde de yakın zamanda zam bekliyor.

ENFLASYON ARTACAK

Son elektrik ve doğalgaz zamlarının enflasyonu 0,6 puan artırması bekleniyor. Dolaylı etkilerle artışın 1 puanın üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

TL'deki değer kaybının kademeli etkileri de düşünüldüğünde enflasyonun önümüzdeki aylarda yüksek seviyelerini koruması, hatta mevcut yüzde 16 seviyelerinden yukarı çıkması bekleniyor.

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Yayınlanma Tarihi:09:54,