Gözler enflasyonda: İşte tahminler…

TÜİK bugün Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Reuters anketine göre, Haziran'da yüzde 17,53'e yükselen tüketici enflasyonunun Temmuz'da yüzde 18,50'ye ulaşması bekleniyor.

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Salgın sebebiyle uygulanan tedbirlerin kaldırılması ile elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan artışın etkisiyle Temmuz ayında Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1.54, yıllık ise yüzde 18.5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Reuters’ın 13 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Temmuz ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 17.70 ila yüzde 19.20 arasında değişiyor. Aylık enflasyon tahminleri ise yüzde 0.7 ila yüzde 2 bandında yer alıyor.

Enflasyon rakamları bugün saat 10.00’da açıklanacak.

HAZİRANDA YÜZDE 17,53’Ü GÖRDÜ

Nisan ayına kadar yedi aylık yükselişin ardından tüketici enflasyonu Mayıs’ta da beklentilerin aksine tam kapanma tedbirlerinin etkisiyle yüzde 16.59 seviyesine düşmüştü. Haziran ayında ise gecikmeli uygulanan fiyat artışlarının etkisiyle enflasyon yüzde 17.53 iki yılın en yüksek düzeyine çıktı.

Ekonomistler enflasyonda yukarı yönlü riskleri ve artan üretici fiyatlarının gecikmeli yansımasını göz önüne alarak yılsonu TÜFE tahminlerini yukarı çekmiş bulunuyor. Tahminler yüzde 15 ila yüzde 16.80 arasında değişirken medyan yüzde 16 seviyesinde bulunuyor.

Bu beklenti Haziran anketinde yüzde 15 seviyesinde bulunuyordu.

Ekonomistler TÜFE’nin yaz aylarında zirve yaparak yılın son çeyreğinde düşüş göstermesini bekliyor.

ENDİŞELER ORTADAN KALKMADI

Piyasalar kısa vadede TL için pozitif fiyatlama beklentileri oluşsa da önümüzdeki aylarda erken bir indirim olabileceğine yönelik endişeler tamamen ortadan kalkmış değil.

Piyasalarda enflasyondaki seyir nedeniyle yeni faiz artışı gerekebileceği olasılığı da yavaş yavaş değerlendirilmeye başlandı.

Erken faiz indirimi beklentileri 5 aydır sürüyor ve bu dönemde TCMB politika faizini sabit tuttu.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARI ETKİLEYECEK

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına Temmuz itibariyle sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 12 ile yüzde 20.2 arasında zam yapıldı.

Ekonomistlerin yaptığı hesaplamalara göre sadece bu fiyat artışlarının enflasyonu yaklaşık 0.6 puan doğrudan yükseltici etkisi olacağı tahmin ediliyor.

ALMAN DEUTSCHE BANK’TAN TAHMİN

Deutsche Bank bir araştırma notunda elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın Temmuz ayı enflasyonunda tamamıyla etkisini göstereceğini söyleyerek TÜFE’de hızlı yükseliş olacağını belirtti.

“Tüketici enflasyonunun Temmuz’da yüzde 18.5’e ulaşmasını ve Ekim ayında yüzde 17.8’e düşmeden önce üçüncü çeyrek boyunca bu seviye etrafında kalmasını bekliyoruz.” dedi.

Yılın son çeyreğinde gıda enflasyonundaki olumlu baz etkisinin enflasyonu aşağı çekmesini beklediklerini söyleyen Deutsche Bank yıl sonu manşet enflasyon beklentisinin yüzde 16 olduğunu belirtti.

TÜİK, Temmuz ayı enflasyon verisini 3 Ağustos Salı günü saat 1000’da açıklayacak.

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