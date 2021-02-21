Gübre desteği zammın yüzde 10’unu karşılıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İzmir Milletvekili Atila Sertel, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında, tarımda acilen girdi maliyetlerini düşürecek önlemler alınması gerektiğini belirttiler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün müjde olarak açıkladığı “Gübre desteklerini yüzde 100 artırdık” sözlerini eleştiren Gürer, şunları söyledi:

YÜZDE 100 ZAM GELDİ

“Üre gübresinin tonu 4 ay önce 1.800 liraydı, bugün 3 bin 100 lira. Gübrelerin çoğuna yüzde 100 zam geldi. Desteğine de yüzde 100 zam yapıldı. İlk bakışta sanki bu zamların tamamı karşılanmış gibi bir çağrışım var. Oysaki gübre desteğine yapılan yüzde 100 artış gübre zammının sadece yüzde 10'unu karşılıyor. Artış gübrede sorunu çözmüyor. Çiftçi tarlaya gübre atamazsa verim ve rekolte düşer. Bunun sonucu olarak zaten ithalata bağlı olan bir ülke haline gelen Türkiye, daha çok ürün ithal etmek zorunda kalır.”

NEDEN KENDİMİZ ÜRETMİYORUZ?

Ömer Fethi Gürer, ilaç, gübre, tohum, mazot ve elektrikteki fiyat artışlarının engellenememesi halinde gıdaya erişimin zorlaşacağını söyledi. Gürer, “Gübreyi 15 firma ithal ediyor. Rusya, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna'dan gübre alıyoruz. Neden kendimiz üretemiyoruz?” dedi.