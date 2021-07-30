İş dünyasından ‘aşı kartı’ çağrısı

İzmir Ticaret Odası(İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege İhracatçı Birlikleri(EİB) Koordinatör Başkan Jak Eskinazi, salgın sürecinden en çok etkilenen sektörlere dikkat çekti, bir daha kapanma yaşanmaması için “Aşı Kartı” uygulaması önerdi.

LATIF SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir iş dünyasının önde gelen dört kuruluşu yaptıkları ortak açıklamada; Covid-19 salgınının ülkemizde görülmeye başlamasından bu yana geçen sürede, başta restoran ve kafeler ile düğün, fuar organizasyonları ve kongreler olmak üzere, hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ciddi ciro kayıpları yaşadığı belirtildi.

Özellikle hizmet sektörü gibi tekrar kapanmayı ticari olarak göğüsleyemeyecek durumda olan işletmeler için “Aşı Kartı” uygulamasının güçlü bir çözüm olacağı önerisinde bulunuldu. “Aşıya karşı olan zihniyet karşısında da, aşı kartının devreye alınmasıyla birlikte, gerek kamu hizmetlerinden gerekse kamuya açık alanlardaki hizmetlerden kısıtlı yararlanması sağlanabilir” önerisi getirdi.

“YENİ KURULAN FİRMA SAYISI AZALDI”

Başkanlar; pandemi sürecinde alınan tam kapanma veya benzer kısıtlamaların, faal işletmelerin ciro kaybı yaşaması dışında, yeni kurulan firma sayılarında düşüşe yol açtığının altını çizerek, “Mart 2020-Nisan 2021 döneminde İzmir'de toptan ve perakende ticaret sektöründe kurulan firma sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 13 oranında azaldı. Bununla birlikte kültür, sanat ve eğlence sektöründe kurulan şirket sayıları da yaklaşık yüzde 20 geriledi” şeklinde bilgi verdiler.

EĞİTİM SEKTÖRÜ GERİLEDİ

Pandemi sürecinden en çok etkilenen başında eğitim sektörünün olduğunu ifade eden başkanlar, “1,5 yıl boyunca tam zamanlı yüz yüze eğitim verilemedi. Geleceğimizin en büyük teminatı olan çocuklarımızın eğitimini her ne kadar online olarak sürdürsek de sınıf içi eğitim ile elde edilen verimliliğe ulaşılamadı. Açıklanan YKS sonuçları da bunu teyit ediyor. Aşı kartının eğitimde de uygulanmaya başlanmasıyla, öğrencilerimiz yeniden sınıflarına dönerek daha fazla zaman kaybetmeden eğitimlerine yüz yüze devam edebilecekler. Mart 2020-Nisan 2021 döneminde eğitim sektöründe kurulan firma sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 gerileme yaşandı” şeklinde konuştular.

“SANAYİCİLERİN YARISINA YAKINININ ÜRETİMİ AZALDI”

Ortak basın duyurusunda; Covid-19 kaynaklı olarak kapanmalar hizmet sektöründe yaşanırken, sektöre mal tedarikinde bulunan farklı sektörlerdeki üreticilerin de, gerek iç ve gerekse dış pazarda kayıplarla karşı karşıya kaldıkları belirtildi. Açıklamada, “İlk 6 ay içinde üreticilerin yüzde 52'sinin iç siparişlerinde, yüzde 43'ünün de dış pazar siparişlerinde farklı oranlarda azalma gerçekleştiğini gördük. Üretimleri aynen devam eden sanayicimizin oranı yüzde 54 iken, farklı oranlarda üretimleri azalanların oranı da yüzde 45'tir” denildi.