Kodlar değişti, işçinin mağduriyeti değişmedi

Pandemi döneminde haksız ve işten çıkarma konusundaki suistimal örnekleri ile gündeme gelen ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) önceki gün aldığı karar ile düzenlemeye gittiği Kod-29 uygulamasında, kodlar değişti sonuçlar değişmedi.

176 BİN KİŞİ ÇIKARILDI

İşten çıkarma yasağını delmek için kötü niyet, hırsızlık ve işe gelmeme gibi sebepler öne sürülerek Kod-29 kapsamında, 2020 yılında işverenler tarafından 176 bin çalışanın tazminatsız olarak işten çıkarıldığını kaydeden DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeni düzenlemede de farklı kodlar altında da olsa bu kapsamda işten çıkarılan işçilerin yine kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, ihbar tazminatı gibi haklarından mahrum kalacağına dikkat çekti. Çerkezoğlu “Bu adeta bir kara liste. Bu düzenleme ile SGK bu konudaki tespit ve önerilerin haklılığını teyit etti. Ancak bu durum ortadaki mağduriyeti kaldırmıyor” diye konuştu.

Zorunlu denetim gerekiyor

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yasada fesih için, işçinin savunmasının alınmasını ve Çalışma Bakanlığı'nın denetimi ile müfettişlerin tespitlerini zorunlu kılacak bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini söyledi. Yazılı bir açıklama yapan Plaza Eylem Platformu ise genelgenin işten çıkarma kısıtlamasına dair doğrudan bir sonucunun olmayacağını, ancak sorunların görmezden gelinemeyecek düzeye ulaştığını vurguladı.

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