Pekin milyarder sayısında New York’u geçti

Çin ile ABD arasındaki ekonomik yarışın bir alanı da milyarder sayıları. Forbes dergisi tarafından dün yayımlanan dünyanın en zenginleri araştırmasına göre, Çin'in başkenti Pekin, ev sahipliği yaptığı dolar milyarderleri sayısında 100'e ulaştı ABD'nin New York kentinden liderliği aldı.

Listeye göre, dünyanın finans merkezi olan New York'ta 99 milyarder ikamet ediyor.

21 milyon nüfuslu Pekin'de ikamet eden dolar milyarderi sayısı son bir yılda 33 kişi artarken, 8,4 milyon nüfuslu New York'taki artış 7 kişiyle sınırlı kaldı.

TikTok’UN KURUCUSU PEKİN’İN EN ZENGİNİ

Sosyal medya devi TikTok'un çatı şirketi ByteDance'in kurucusu Zhang Yiming, 35,6 milyar dolarlık servetiyle Pekin'in en zengin sakini oldu.

New York'un eski belediye başkanı ve Bloomberg ajansının sahibi Michael Bloomberg, 59 milyar dolarlık servetiyle kentin en zengin ismi oldu.

HONG KONG ÜÇÜNCÜ, İLK 10'DA 5 ÇİN KENTİ VAR

Çin'e bağlı özel idari bölge olan Hong Kong, 80 milyarder ile dünyada en fazla dolar milyarderine ev sahipliği yapan üçüncü şehir olarak listede yer buldu.

Çin diğer kentlerinden Şenzen 68 milyarderle beşinci, Şanghay 64 milyarderle altıncı sırada yer aldı.

En çok milyardere ev sahipliği yapan 10 dünya kenti arasında Çin'den beş kent bulunuyor.

İlk 10'da ABD'den New York dışında sadece San Francisco yer aldı. Bu kentteki milyar sayısı 48 oldu.

ABD İLK SIRADA, ÇİN İKİNCİ

ABD, 724 kişiyle en çok dolar milyarderine sahip ülke konumunu sürdürdü. ABD'de milyarderlerin serveti son bir yılda 1,5 trilyon dolar artışla 4,4 trilyon dolara ulaştı.

Çin ise 626 milyarder ve toplam 2,5 trilyon dolarlık servetle ikinci sırada yer aldı. Çinli milyarderlerin serveti bir yılda 1,3 trilyon dolar artış kaydetti.

Son bir yılda milyarderler listesine 210 yeni isim eklenen Çin, milyarder sayısı artışında dünyada ilk sırada yer aldı.

DÜNYADA PANDEMİDE MİLYARDER SAYISI ARTTI

Forbes'a göre, dünyada geçen sene 2 bin 95 olan dolar milyarderi sayısı, 2021'de yaklaşık üçte birlik artışla 2 bin 755'e yükseldi.

Türkiye'de de dolar milyarderi sayısı 23'ten 27'ye yükseldi.

Dünyada dolar milyarderlerinin toplam serveti 13,1 trilyon dolara ulaştı.

ABD'de geçen sene 80 milyon kişi işini kaybederken, 8 milyon kişi de yoksulluk sınırının altına gerilemişti. Bu dönemde ABD'de milyarderlerin toplam serveti yüzde 44 arttı.

İlginizi Çekebilir İşte en zengin 10 Türk

İlginizi Çekebilir Büyük tecrit yılında Çin mucizesi

İlginizi Çekebilir New York ayakta: En zenginler ülkenin en yüksek vergisini ödeyecek