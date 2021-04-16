Prof. Dr Refet Gürkaynak: Merkez Bankası kapatılsa eksikliği hissedilmez

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Refet Gürkaynak Bloomberg HT yayınına katıldı.

Merkez bankacılığının güven işi olduğuna dikkat çeken Gürkaynak, “Merkez Bankası’nı kapatsalar eksikliğini hissetmeyiz, o hale geldik” dedi.

Merkez Bankası Başkanlığı’nın geçici işçilik haline getirildiği yerde Merkez Bankası’nın herhangi bir söz vermesinin mümkün olmayacağını ifade eden Gürkaynak şöyle konuştu:

“Bu iş güven işi. Senin yarın orada olacağın belli değil ki böyle olursa böyle yaparım diyebilesin. Mesele Merkez Bankası’nı ne dediğinden ve ne yaptığından daha büyük bir mesele.

İŞ YAPAMAZ KURUM

Gelinen nokta, memleketin yönetişim biçiminin Merkez Bankası tezahürü. Nereye baksak buna benzer iş yapamaz bir kurumu görüyoruz.

Yaşananlar makul bir merkez bankası içinde beklenen bir olaylar silsilesi değil. Bir noktada çıkıp diyorsunuz ki ben faizi artırdım, gerekirse daha da artıracağım. Bunu söylerken ‘Gerekebileceğini düşünüyorum’ diyorsunuz.

‘Benim daha fazla faiz artırmam gerekebileceğini düşüneceğinizi görüyorum, bunu yapabileceğimi söylüyorum’ diyorsunuz. Ondan sonra işler daha fazla faiz artırmayı gerektiriyor gerçekten, enflasyon yükseliyor, kur zıplıyor.

Şimdi iki toplantıyı karşılaştırsak Mart’tan Nisan’a ne oldu? Kur yükseldi, 7,20’den 8,20’ye çıktı. Burada enflasyon geçişkenliği olacak. Benim görevim enflasyonu kontrol etmek diyor.

Bu sefer ne demesini bekliyorsunuz geçen sefer “Faizi gerekirse artırırım” diyen Merkez Bankası’nın? Ya artırmasını bekliyorsunuz, artırmayacaksa da “Bir görelim, gerekirse artırırız” demesini. Ama “Artırırım” demekten bile vazgeçmiş bir Merkez Bankası görüyorsunuz.

Şaşırıyor muyuz? Hayır şaşırmıyoruz. Merkez Bankası bir güven işi ve o güveni yeniden inşa edecek bir yapı gerekiyor.”