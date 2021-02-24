SBK Holding Biofarma’dan sonra Karsan’daki hisselerini de sattı

Kara para aklama suçlamasıyla soruşturulan SBK Holding, ilaç şirketi Biofarma’nın ardından otomotiv şirketi Karsan’daki dolaylı paylarını da sattı.

Sahibi olduğu Lüksemburg merkezli Silcolux şirketi vasıtasıyla Kıraça Holding’de yüzde 45’lik, Kıraça Holding vasıtasıyla da Karsan’da yüzde 28,56’lık paya sahip olan SBK Holding’in payları, Avukat Mustafa Levent Göktaş’a devroldu.

PAYLAR GÖKTAŞ’A GEÇTİ

Karsan tarafından önceki gün akşam saatlerinde KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinde dolaylı olarak payların %28,56'sına Silcolux S.A. sahiptir.

2. Silcolux S.A. paylarının tamamının 28 Ocak 2021 tarihinde İnan Kıraç hesabına Avukat Mustafa Levent Göktaş tarafından imzalanan Pay Devir Sözleşmesi uyarınca Avukat Mustafa Levent Göktaş'a devrolmuştur.

3. Bu bağlamda,

a. Kıraça Holding A.Ş. sermayesinde, Silcolux S.A. ve Silcolux Investments S.A. vasıtasıyla dolaylı olarak payların %45'ine,

b. Şirket sermayesinde, Kıraça Holding A.Ş. vasıtasıyla dolaylı olarak payların %28,56'sına Mustafa Levent Göktaş sahip olmuştur.”

Kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı olan ve şu an yurt dışında bulunan Sezgin Boran Korkmaz’ın yönetim kurulu başkanı olduğu SBK Holding, Silcolux şirketini Eylül 2020’de satın almıştı.

SBK Holding’in, 2014’te bünyesine kattığı ilaç sektörünün köklü şirketlerinden Biofarma İlaç için İsviçreli bir grup ile 12 Temmuz’da gizlilik sözleşmesi imzalayarak satışı için masaya oturduğu ve 14 Aralık’ta da satışın gerçekleştiği ortaya çıkmıştı.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında 132 milyon dolar kara para aklandığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ile 13 kişinin ve bütün şirketlerinin mal varlığına el koyduktan kısa süre sonra resen bu kararından dönmüştü.

Yapılan operasyonlarda ise aralarında Sezgin Baran Korkmaz’ın da bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bir kişi tutuklanmış, iki kişiye de konuttan uzaklaşmama cezası verilmişti. Sezgin Baran Korkmaz’ın operasyondan kısa süre önce ise yurt dışına çıktığı tespit edilmişti.