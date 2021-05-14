Ticaretteki yavaşlama kamyonlara fren yaptırdı

Salgının 2020'de yayılmasıyla birlikte bu araçların ocak-nisan döneminde toplam satışları 2 bin 908 adette kalmıştı. Bu yılın ilk dört ayında ise ağır ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 182 oranında arttı ve satılan toplam araç sayısı 8 bin 190 oldu.

Çekici satışları, bu dönemde geçen yıla göre yüzde 239 oranında artarak 5 bin 430 adet olurken, kamyon satışları da yüzde 111 oranında artarak 2 bin 760 adet olarak gerçekleşti. Ağır ticari araç pazarı son 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre sadece yüzde 7 artış gösterdi. Çekici satışları yüzde 25 artış gösterirken, kamyon satışları yüzde 18 azaldı.

Yüksek araç fiyatları talebi azaltıyor

TAİD'in verilerine göre, ağır ticari araç satışlarının 2015 yılından sonra ciddi bir ivme kaybettiği görülüyor. 2010'lu yılların başında yıllık ortalama 35 bin araç satılırken, bu rakam 2016 yılından sonra 20 binin altına geriledi. Bunda son 5 yıldaki ekonomik aktivitelerdeki yavaşlama, Türk Lirası'nın döviz kurları karşısındaki değer kaybı gibi etkenler önemli rol oynadı. Uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarının artması ve dövize bağlı olarak ağır ticari araçların maliyetinin yükselmesi ise sıfır araçlara olan talebi olumsuz etkiledi.