Türk şirketleri varlık satışı için sıraya girdi

PwC Şirket Ortağı Mevlüt Akbaş, Türk şirketlerinin varlık satışlarına yabancıların yoğun ilgisi olduğunu da söyledi. PWC Şirket Ortağı Mevlüt Akbaş, yeniden yapılandırma süreçlerini ve faiz ortamının bilançolara etkisini değerlendirdi.

KURUN NEGATİF ETKİSİ

Bloomberg HT yayınına katılan Akbaş, 2021 yılı içinde yeniden yapılandırma başvurularının bir miktar azaldığını gördüklerini belirtti. Bu durumun sebebini, coronavirüs pandemisi döneminde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) almış olduğu önlemlerin son derece faydalı olmasına ve bankaların “yapıcı” davranmasına bağlayan Akbaş, “Yüksek faiz ortamı ve kurun değer kaybetmesinin bilançolara negatif etkilerinin olduğunu görüyoruz. Yılın son çeyreğinde yeniden yapılandırma başvurularının artmasını öngörebiliriz” dedi.

Yabancı yatırımcının ticari gayrimenkule ilgisi azaldı

“Yeniden yapılandırmada Türk şirketlerin varlık satışına gitmesi durumunda yabancı ilgisi oluyor mu?” sorusunu cevaplayan PwC Şirket Ortağı Mevlüt Akbaş, ciddi anlamda yabancı ilgisi olduğunu, hem finansal hem stratejik yatırımcının Türkiye'ye gelmek istediklerini fakat yabancı yatırımcının ticari gayrimenkule ilgisinin azaldığını söyledi.

355 milyon $ getiren yabancı tahvile yöneldi

Türkiye'ye son üç haftadır net yabancı yatırımcı girişi gerçekleşirken, bu ocak ayından sonraki en uzun yabancı giriş serisi oldu. Son üç haftada ülkeye 355 milyon dolar yabancı yatırım girişi oldu. Yabancı yatırımcılar geçen hafta 51 milyon dolarlık hisse, 119 milyon dolarlık tahvil aldı. Türkiye'ye en son Kasım-Ocak arasında art arda 10 hafta net yabancı yatırım girişi olurken, Türkiye'den en fazla haftalık yabancı yatırımcı çıkışı 26 Mart döneminde gerçekleşmişti.