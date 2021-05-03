Üretici enflasyonu 29 ayın zirvesinde

Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE), nisanda yıllık artış yüzde 17,14 olurken, üretici fiyatları endeksindeki artış yüzde 35,17’ye ulaştı.

Tüketici enflasyonunda son 22 ayın zirvesi görülürken, üretici enflasyonu son 29 ayın zirvesine yükseldi.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,17 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,44 artış gösterdi.

ARA MALI ENFLASYONU YÜZDE 42,59

Sanayinin dört ana sektöründen imalatta üretici fiyatı artışı yıllık yüzde 38,11 oldu. Diğer ana sektörlerin yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,07, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,50, su temininde yüzde 28,32 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 42,59, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,24, dayanıksız tüketim malında yüzde 24,97, enerjide yüzde 38,64, sermaye malında yüzde 27,24 artış olarak gerçekleşti.



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,02, imalatta yüzde 4,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,22, su temininde yüzde 0,27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 6,63, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,05, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,99, enerjide yüzde 3,51, sermaye malında yüzde 2,85 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ PETROL ÜRÜNLERİNDE: YÜZDE 159,53

Yıllık en düşük artış; yüzde 4,50 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 8,49 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 8,92 ile giyim eşyası olarak gerçekleşti.

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 159,53, ham petrol ve doğal gaz yüzde 109,10, ana metaller yüzde 71,71 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en düşük artış; yüzde 0,27 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 0,78 ile mobilya, yüzde 1,00 ile giyim eşyası olarak gerçekleşti.

Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 15,25, ana metaller yüzde 10,78, tütün ürünleri yüzde 9,45 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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