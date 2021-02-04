Varlık Fonu altın arayacak

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, altın madenciliği için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bloomberg'e konuşan Sönmez, “Türkiye'nin 9 bin ton altın potansiyeli var. Biz yıllık 42 ton çıkarıyoruz. Bu çok yavaş. Bu rakamı 100-150 tona çıkarmayı amaçlıyoruz. Şu anda 20 ruhsat aldık ve potansiyeli yüksek bölgelerden çalışmalara başladık. Bu alanda yabancı ortaklıklara sıcak bakıyoruz” dedi.

Geçen yıl Varlık Fonu bünyesinde TVF Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulmuştu.

‘2021 DOĞRUDAN YATIRIM YILI'

“Doğrudan yatırımlar için artık sahadayız” diyen Sönmez, “Önümüzdeki 5 yıl içinde proje büyüklüğü toplamda yaklaşık 15 milyar dolar olan projelere başlıyoruz” dedi.

2020 yılının fon için ağırlıklı olarak satın alma ve birleşme yılı olduğunu söyleyen Sönmez, 2021'in ise enerji, madencilik ve petrokimyada doğrudan yatırımların başlama yılı olacağını kaydetti.

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AFŞİN'DE TERMİK SANTRAL KURULACAK

Afşin Elbistan santrali yatırımı için 7 Çinli firma ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Sönmez, bu yıl inşaat ihalesinin yapılacağını kaydetti. Sönmez, proje finansmanının Çinli firmalar tarafından sağlanacağını ve Varlık Fonu'nun büyük ortak olarak projede yer alacağını belirtti.

İskenderun'da kurulacak petrokimya tesisi için arazide zemin etütlerine başlandığını söyleyen Sönmez, “Kurulacak tesiste büyük ithalat kalemlerinin üretilmesini amaçlıyoruz. Projede stratejik yabancı ortak alacağız” dedi.

‘TÜRK TELEKOM'DA ORTAKLIK SORUNU ÇÖZÜLMELİ'

Türk Telekom'da bankaların uzun vadeli sahipliğinin doğru olmadığını ve ortaklık yapısındaki sorunun çözülmesi gerektiğini belirten Sönmez, “Bankaların asli işi şirket sahibi olmak değildir. Çünkü stratejik yatırımcı değillerdir. Bu nedenle Türk Telekom'da da uzun vadeli sahiplikleri doğru değil” diye konuştu.

Türkiye'nin fiber ve 5G altyapı yatırımları için büyük ölçekli yatırımlara ihtiyacı olduğunu ve bunun “acil ve elzem” bir konu olduğunu ifade eden Sönmez, “Bu nedenle Telekom sorununun çözülmesi önemli. Ancak bu soruna çözüm bulacak olan şirketin sahibi olan bankalardır” dedi.

YILIN İKİNCİ YARISINDA DIŞ BORÇLANMA PLANLIYOR

Sönmez, yılın ilk yarısında denetim süreçlerini tamamlamayı planladıklarını ve yılın ikinci yarısında eurobond piyasasına yeniden çıkmaya hazırlandıklarını belirtti.

Konuyla ilgili olarak Sönmez, “Geçen yıl istediğimiz koşullar yoktu. O tarihten bu yana Türkiye'nin risk göstergeleri ve borçlanma maliyetleri düştü. Uzun vadeli borçlanma yapmak açısından yeniden eurobond satışı yapmayı amaçlıyoruz” dedi.

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