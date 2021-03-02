Vatandaş büyüme rakamlarını değerlendirdi: 1 liralık ekmek için 1 saat kuyruktayız, bu mu büyüme?

KAMERA: SİNAN TUNÇ

Ayfer Hascan (70) ev hanımı:



Büyümemiz yok küçülüyoruz. Türkiye'nin neresi büyüdü halk fakirlik içinde. 1 liraya ekmek almak için 1 saat kuyrukta bekliyoruz bu mu büyüme? Nerede ucuzluk var oradayız

Burcu Karataş (42 ) işsiz:

Halkın ekonomisi bitik durumda. Markette fiyatlar inanılmaz arttı. 2020'de işsiz kaldım. Eşimin işi çok küçüldü. Turizmle uğraşıyor. Büyüme değil aksine küçüldük. Ben çok inanmıyorum büyüme olduğuna.

NASIL BÜYÜMÜŞ Kİ BİZ GÖREMEDİK?

Tülay Sakinci (40) işsiz:

2020 çok kötü geçti. Ekonomik olarak sadece kendim için değil ama çevremde çok zor geçiniyorlar insanlar. İşsiz kaldılar. Servis hostesiydim işsiz kaldım. İdare etmeye çalıştım evi geçindirmek için. Mesela kız kardeşim muhasebeciydi işten ayrıldı. Çok zor günler geçirdi. Ekonomik şartlar güzel değil. Ekonomik büyümeyi hissetmedim Nasıl büyümüş ki göremiyorum da. Gördüklerim insanların zor durumda olduğu. Herkes halkı düşünmeli.

Canan Demir (21) öğrenci

Büyüme olarak yansımadı bu vatandaşa. Alım gücümüzde hissettiğimiz bir şey yok. Vatandaşın ilk olarak hissettiği budur. Olumlu olsaydı bir yorum yapabilirdim ama hissettiğimizi söyleyemeyeceğim. Ekonomik açıdan zorlu bir yıl oldu. Biz orta üst sınıf diyebileceğim bir aileyiz. Bir kaç kişi aynı hanede çalışıyor buna rağmen pandemi zorladı. İşçi ve asgari ücretle çalışanları çocuk okutanları düşünemiyorum. Allah yardım etsin.

MAKARNA ÇORBAYLA GÜN GEÇİYOR

Yakup Yakıcıoplu (66) emekli

Kapanan dükkanlardan belli ekonomimizin ne durumda olduğu. Biz 65 yaş üstü çok mağdur durumdayız. Sağlığımız bozuldu. Dışarı çıkamıyoruz. Emekliyim 2020'yi çok zor geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Mutfakta her şey değişti. Makarnayla çorbayla günümüzü geçiriyoruz. Bak eczaneden geliyorum şeker hastayım. Zor durumdayız devlet büyüklerinin buna el atması lazım. Emekli büyüme değil aslında küçülme hisseti.

Ümmühan Gürsoy (54) emekli

Yansıyan olabilir ama bana yansımadı. Emekliyim çocuğum çalışıyor. Yansıyan olmuştur bazı insanları etkilemiştir ama ben aynı çekirdekten geçindiğim gibi geçiniyorum. Mutfağımı geçindiriyorum ama geçinemeyenlere de bir şey diyemiyorum. İdare ediyoruz yani olduğu kadar harcıyoruz. 33 senelik evliyim idare ile bu yere geldim iki çocuk okuttum bir maaşla bir sıkıntım yok Allah olmayana versin.

KREDİYLE BORÇ KAPATIYORUZ

Fadime Demir (49) tekstilci.

Büyüme bana yansımadı. Daha çok küçüldük. Ekonomik sıkıntı fazlasıyla büyüdü. Kimse geçinemiyor. Çevremdeki herkes mağdur çalışan yok herkes evinde hazırı bitirdi kredilere dayandı insanlar kredi kartı kullanılıyor sürekli. Sıkıntı büyük. Tekstil işi yapıyoruz ve kredilere yüklendik. Kredi çektik krediyle borç kapatıyoruz. Sürekli borç halindeyiz. Sadece 2020 yılında 100 bin lira kredi çektik. Vergi borcumuz giderler elemanlar onları kapatmak için krediye yüklendik. Onlarla ayaktayız. Herhangi bir destek de almadık. İş yeri sahibimiz üç ay kira almadı sadece. Başka destek almadık.

BU SENEKİ GİBİ HİÇ ZORLANMADIK

Esin Alpan (58) emekli:

Büyüme öyle söyleniyor ama biz bu büyümeyi hiç hissetmedik. Gerek mutfakta gerek başka harcamalarda hiç hissetmedik. 2020'yi çok sıkıntılı kapattık. Emekliyim bu sene zorlandığım kadar hiç zorlanmadım. Direk mutfağı etkiledi. Yemeden olmuyor. Gerçek anlamda zorlandım.

TÜİK'E GÜVENMİYORUZ

Gürkan Ergin (45) akademisyen

Kapanmış bir şey yok hala açık bizim için. Herkes için de öyledir herhalde. 2020 öyle devam ediyor. Hiçbir şeye güvenmediğimiz gibi herhangi bir hükümet yetkilisine güvenmediğimiz gibi TÜİK’e de güvenmiyoruz. Ben gördüğümü hatta tek yaşıyorum ama annem bile pazara indiğinde şikayet ediyor durum belli niye güvenmediğimiz de ortada. Herkes yanal söylerken niye TÜİK'e inanalım gözümüzle gördüğümüze inanıyoruz.

EŞ DOSTTAN PARA ALIYORUZ

İbrahim Aktaş 37 işsiz:

Hissedemedik biz gittikçe küçülüyoruz. Küçük bir restoran açtık kısıtlamalar başlayınca kapatmak zorunda kaldık şu an bir iş yaptığımız yok. İşsiz esnafız şu anda. 2020 berbattı 2021'in de bir hayrını görmedik daha berbat olacağını düşünüyorum. Çünkü o zaman bir ekmek yiyebiliyorduk. Şuan onu da yapamıyoruz. Borcum çok. Bankalarda kara listelerdeyiz. Kredi çekmiyoruz eşten dosttan para alıyoruz. Krediler var ödeyemiyoruz.

Şükran Davulcu (56)

Ben büyüdüğümüzü zannetmiyorum. Ekonomi desen dipte. Kazancımızla geçinemiyoruz. Evimi kapattım annemi bir yere çocuğumu bir yere bıraktım. Emekli oldum kredi çektim çocuğumu okuttum. Hala borç ödüyorum. Ne iş olsa yapıp geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Bir kilo pirinç bir kilo patlıcana 42 lira ödediğimi biliyorum. Halk olarak her gün dibe çöküyoruz. Buradan Güngören'e yürüyerek gideceğim. Çünkü her kuruşun bizim için önemi var. Biz sarayda yaşamıyoruz. Güzel olan bir şey görmüyorum. Bundan iki sene önceye kadar tek başıma aileme bakıyordum şimdi kendime bakamıyorum ailemi dağıttım. Büyüme bunun neresinde.

YÜZDE 1 BİLE HİSSETMİYORUM

Hidayet Tekerkek (57) emekli:

Ben niye büyümedim. Kime büyüdü? Yüzde bir bile büyüme hissetmiyorum. Büyüme için benim cebimin öncelikle büyümesi gerek. Emekliyim şimdi maaşımı aldım. 2 bin 80 lira. Dağılacak. Kalan bir şey yok. Evim kendimin güç bela 3 çocuğumla kazancımızı bir edip 5 kişi çalışıp eve önceden 70- 80 li yılları diyorlar ya o zamanları da bilirim. O zamanlar bir babam çalışırdı 7 kardeştik kiradaydı evimiz. Şimdi 5 kişi çalışıp ancak geçiniyoruz. Mutfakta çok şey değişti. Doğacak torunumun bile borçlu doğacağı bir Türkiye’de yaşıyorum.

Nurdan Karabuluk (60) emekli:

Valla hiç hissetmedim bir emekli olarak. 2 bin 400 ile geçinmek durumundayım. Markete gidiyoruz 100 -200 lira et yok bir şey yok içinde. Yani bilmiyorum günden güne paramız eriyor yalan mı? Nasıl geçiniyorum evim kendimin olmasa yapamam.

MARKET MARKET DOLAŞIYORUZ

Emriye Yaslan (60) Emekli: Bize kötü yansıdı. 2020 aşırı felaketle geldi zaten. Emeklinin dar gelirlinin durumu çok kötü. Çok zor günler geçiriyoruz. Evi olan ek geliri olan biraz daha iyi ama tek maaşla geçinen çok zor durumda. Her şeyden kısıyoruz. Bugün bir mağazadan 60- 70 lira verip bir bluz alamıyorsun pazardan ihraç artığı almaya çalışıyorsun. Nerede ucuz var market dolaşıyorsun. Hayat çok zor. Dile getiremiyoruz bunu.

Çiğdem Ataman (49) çalışan.

Asgari ücrete zam yapıldı akabinde doğalgaza elektrik suya zam. Nerede kaldı zam. Vatandaş bu büyüme hissetmiyor ben çalışan bir kadınım üniversite öğrencisi kız okutuyorum. Büyümeyi asla hissetmiyorum. 2020 çok kötü geçti. Özel bir sektörde yemek yapıyorum. Pandemiden dolayı evde kaldık. Çalışmaya başladım ama ham madde olmadığı için çalışamıyoruz. İnsanlar nasıl geçiniyor hayat nasıl devam ediyor bizim için çok zor.

Gizem Seyhan (24) öğrenci

Bir çok farklı kurumdan üniversite bursu alıyordum ama online eğitime geçtik nasılsa evdesiniz diye bursları da ödememe durumu oldu. Kitaplar masraflar mimarlık okuyorum çok yüksek. Masraflarım devam ediyor ama burslar verilmiyor. Umarım 2021 daha iyi geçer.

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