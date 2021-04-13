Vatandaşlar işsizlik rakamlarını değerlendirdi

Kamera: Sinan Tunç

TÜİK, 2021 yılı şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Şubat ayında işsizlik bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin oldu.

İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık artış göstererek yüzde 13,4 oranında gerçekleşti. TÜİK’in açıkladığı rakamlara güvenmeyen vatandaşlara göre ise işsizlik açıklanandan daha fazla.

SÖZCÜ’ye konuşan vatandaşlardan bazıları en az 10 milyon işsiz olduğu görüşündeyken kimi vatandaşlara göre ise işsizlik yok, iş beğenmemezlik var.

“85 MİLYONDA 4 MİLYON İŞSİZ Mİ VARMIŞ!”

Nurettin Atahan: Az söylüyorlar, yalan söylüyorlar. Şu an ben dahil herkes işsiz. Ben de işsizim, çalışmıyorum. En az 10 milyon işsiz var. Benim çocuklarım, çevremdeki, sağımdaki solumdaki herkes işsiz. 85 milyonda 4 milyon işsiz mi varmış? O zaman bizim işe ihtiyacımız yok ki.

Rıdvan Erbasan: Az bile söylemişler. Daha fazla olması lazım. Şahsen ben de işsizim. Son 2 senedir hemen hemen her yere başvurdum. Üniversite mezunuyum, açıkçası kendi mesleğimle ilgili de bir çok yere başvurdum. Yelpazeyi daha genişte tuttum. İnşallah sadece 4 milyonuzdur. Benim arkadaşlarım çoğu da zor buldu iş ya da çoğu işsiz.

“TRAFİĞE ÇIK SU SAT”

Murat Akdağ: İşsizlik, iş beğenmemezlikten geliyor bence. Gençlere bakıyorum, çabuk kolay para kazanmaya bakıyorlar. Çok para gelsin, ben iş yapmayım, yatayım mantığında ilerliyorlar. Bu şekilde olmaz. Ben, 4 yıllık üniversite mezunuyum. Burada 12 saat ayak üstünde durup çalışıyorum. Benim nezdimde işin kötüsü olmaz. Çalıştıktan sonra benim gözümde her şey iştir. Trafiğe çık, su sat.

Ramazan Satır: Çevremdeki çoğu arkadaşım işsiz. Çoğu üniversite mezunu. Şöyle bir bakıyorum, bu ülkede tanıdığı olanlar iş buluyor. Bir bakıyorum arkadaşım 4 yıllık üniversite mezunu işsiz, bir bakıyorum ilkokul mezunu adam dayısı var. Ülkede liyakat olsa her alanda yükselme olacak ama her alanda sıkıntı var.

İlginizi Çekebilir Vatandaşa göre TÜİK rakamları gerçek enflasyonu yansıtmıyor

İlginizi Çekebilir TÜİK 'işsizlik azalıyor' dedi ancak işsizler umudunu çoktan kaybetti