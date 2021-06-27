Yüzer LNG santrali, soru işaretleriyle göreve başladı

Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Hatay'da faaliyete geçti. Ancak, boru hatlarına bağımlılığı azaltmak ve daha ucuza doğalgaz almak hedefiyle Türkiye'nin son yıllarda yatırımını artırdığı LNG santralleri üzerindeki soru işaretleri büyüyor.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTTI

Global Energy Monitor-GEM (Küresel Enerji Takipçisi) tarafından yayınlanan rapora göre iklim, güvenlik ve fizibilite endişeleriyle en az 26 LNG ihracat terminali projesi zorluk yaşıyor. En son, Fransız enerji devi Total'in Mozambik'teki LNG terminali, isyancıların saldırısına uğramış ve tesise büyük zarar vermişti. Ayrıca finans kuruluşları LNG projelerine soğuk yaklaşıyor.

2025 sonrası LNG ticareti gerileyecek

ABD ve Avrupa'da yatırımcılar, çevreye verdiği zarar nedeniyle LNG projelerine finansman bulmakta sıkıntı çekiyor. Avrupa'da LNG'nin en önemli iklim sorunlarından biri olduğu ifade ediliyor. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından belirlenen 2050 net sıfır senaryosu, bölgeler arası LNG ticaretinin 2025 yılı itibarıyla hızla düşmesini gerektiriyor.