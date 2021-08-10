Margot Robbie, Los Angeles’taki evini 3.4 milyon dolara sattı

Hollywood'un son dönemlerdeki parlayan yıldızı Margot Robbie, içinde özel evcil hayvan odası ve şarap mahzeni de bulunan Los Angeles'taki evini 3.4 milyon dolara (yaklaşık 29.5 milyon lira) sattı.

SOZCU.COM.TR

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Suicide Squad, The Wolf of Wall Street ve Bir Zamanlar Hollywood gibi filmlerle ününe ün katan Avustralyalı oyuncu, evini satışa çıkardıktan sadece bir ay sonra sattı. Robbie, Kocası Tom Ackerley ile evlendikten bir yıl sonra 2017’de, yıldızlarla dolu Hancock Park’taki evi 2.73 milyon dolara satın almıştı.

3 bin 300 metrekarelik evde dört yatak odası, altı banyo, bir aile odası, resmi bir oturma odası ve resmi bir yemek odası bulunuyor.

Kısa bir merdivenle ikinci kata çıkılırken dört yatak odasının hepsinde de özel banyo bulunuyor, ana yatak odasında ise ayrıca bir açık balkon ve geniş bir gömme dolaba yer veriliyor.

Aksanlı panel duvarlar ve yüksek tavanlar ile emlak listesinde “Soho’dan ilham alan” olarak tanımlanan ev, çoğunlukla beyaza boyanırken, resmi yemek odası lacivert koyu bir tona sahip.

Evde ayrıca bir ofis, evcil hayvan odası, butik şarap mahzeni bulunuyor.

The Hollywood Reporter’a göre, “Grey’s Anatomy” yaratıcısı Shonda Rhimes, Temmuz ayında Hancock Park’taki evini 25 milyon dolarlık bir fiyatla listeledi. Hancock Park, geçmişte Francis Ford Coppola ve Ariana Grande gibi önemli şahsiyetlere ev sahipliği yapmıştı.

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