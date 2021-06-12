120 meslek örgütü ve STK, İşkencedere için bir araya geldi

İstanbul Artvin Çevre Platformu tarafından düzenlenen eylem için doğa ve yaşam savunucuları, Kadıköy İskele Meydanı'nda buluştu.

120 meslek örgütü ve STK imzası taşıyan basın açıklamasını, İstanbul Artvin Çevre Platformu adına Gürsel Kaya okudu. Eylemde, “Suyuna, Ormanına, Doğana Sahip Çık! Doğa Tahribatına Hayır” yazılı pankart açıldı.

“BÖLGEMİZ PARA HIRSININ SONUCUNDA YOK OLMA TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA”

Karadeniz'in, dünyanın en zengin ekosistemlerinden birçoğuna ev sahipliği yaptığı vurgulanarak, “Bölgemiz; para hırsının, yanlış ve çıkarcı yönetim anlayışının sonucunda yok olma tehdidi ile karşı karşıyadır. Çevreye etkisi düşünülmeden ve canlıların yaşamını dikkate almadan yapılan uygulamalar, Karadeniz bölgesini gün geçtikçe daha yaşanmaz bir hale getirmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“ÇEVRE LEHİNE OLUŞAN YARGI KARARLARI UYGULANMAMAKTADIR”

Açıklama şöyle devam etti:

*Denizin kucağında Karadeniz otoyolu, dağların başında yeşil yol ve çok sayıda madencilik faaliyetleri, taş ocakları, denizin doldurulması, HES'lerin, ormanların yok edilircesine kesimi, nükleer santral ve farklı enerji tesislerinin bu bölgede yoğunlaşması ile Karadeniz bölgesindeki geleceğin sigortası kadim doğal varlıklar yok olmaktadır.

*Bu uygulamalar karşısında yapılan hukuki itirazlar karşısında, her şeye rağmen çevre lehine oluşan yargı kararları ise uygulanmamaktadır.

*Bölge halkının yaygın bir şekilde karşı çıkması yanında yargı kararlarının da varlığına rağmen, pandemiyi de fırsat bilen şirketler güvenlik güçlerinin yardımıyla tahribata fütursuz bir şekilde devam etmektedir.

“ÇEVREYE VE DOĞAYA ZARAR VEREN UYGULAMALARIN TAMAMINA KARŞIYIZ”

*Bizler, Sakarya'dan Artvin'e kadar bütün doğal çevreyi yok eden uygulamalara son verilmesini, halkın karar verme süreçlerine katılımının sağlanıp taleplerinin karşılanmasını ve yargı kararlarına uyulmasını talep ediyoruz. Bölgemizde halkın taleplerine aykırı olarak çevreye ve doğaya zarar veren uygulamaların tamamına karşıyız.

“DEMOKRASİ VE ADALET MÜCADELESİDİR”

*Artık Karadeniz'deki mücadele yalnızca bir çevre mücadelesi değil, bir demokrasi, insan hakları, özgürlük ve adalet mücadelesidir. Karadeniz bölgesi uzak bir diyar değil bir vatan toprağıdır ve hepimizindir.

*Geçmişte nasıl haykırdıysak, ‘Cerattepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez' diye, bir kez daha haykırıyoruz ‘İşkencedere Vadisi geçilmez, Karadeniz halkı yenilmez.’

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