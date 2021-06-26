Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

7 kişiyi tüfekle vurup otomobille çarptılar

Şanlıurfa'da otomobille gelen kişilerin akraba 7 kişiye, av tüfeği ve tabanca ile ateş açıp, üzerlerinden geçmeye çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Güncellenme: 15:06, 26/06/2021
HaberlerGündem

Kentte, boşanan çiftin aileleri arasında husumet oluştu. Karşıyaka Mahallesine dün akşam saatlerinde otomobille gelen ailenin fertleri, evlerinin önünde duran diğer ailenin bireylerine av tüfeği ve tabanca ile ateş açtı.

Şüpheliler, yere yığılan yaralıların üzerinden otomobille geçmeye çalışarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan bir çocuk ile Ömer D., Serhat D., Melek D., Fatma D., Semra D. ve Abdullah Ç., ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, kanlar içerisinde yerde yatan yaralılara sürücülerin otomobille çarptığı görüldü.

Polis ekiplerinin, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

İlginizi Çekebilirİstanbul'un göbeğindeki silahlı kavga kameradaİstanbul'un göbeğindeki silahlı kavga kamerada
cep telefonu Çocuk istanbul kavga Polis Sağlık Şanlıurfa
Yayınlanma Tarihi:15:03,