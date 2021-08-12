ABD’nin SBK iade dosyası mahkemeye ulaştı

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'den beklenen iade dosyasının da mahkemeye ulaştığı öğrenildi. Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili ilk iade dosyası Türkiye'den gönderilmişti.

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SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’a yöneltilen suçlamaların ve delillerin yer aldığı kapsamlı dosya ABD tarafından Avusturya’ya gönderildi. Böylece Korkmaz’ın iadesiyle ilgili karar verilmesi için hem Türkiye’den hem de ABD’den beklenen dosyalar mahkemeye ulaşmış oldu.

Korkmaz ile ilgili Wels Mahkemesindeki iade süreci kaçma, delilleri karartma ve suç işleme gerekçeleriyle tutuklu olarak sürdürülüyor.

Korkmaz’ın avukatları mahkemenin 5 Temmuz’da verdiği tutukluluk kararına karşı itiraz başvurusu yaptı. Bu nedenle 5 Ağustos’ta yapılması planlanan duruşma 22 Eylül’e ertelendi.

Tutukluluğa karşı yapılan itirazın sonuçlanması için dosya üst mahkemeye gönderildi.

Tutuklulukla ilgili itirazın sonuçlanması sonrası, Wels Mahkemesi Korkmaz ile ilgili ABD ve Türkiye’den gönderilen kapsamlı dosyaları inceleyerek, talepleri değerlendirecek. Korkmaz önce tahliye edilmesini ardından Türkiye’ye iade edilmeyi talep etmişti.