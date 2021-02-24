AKP’den bir ‘lebaleb’ kongre daha

AKP'nin Hatay İl Kongresi'nde, salgına rağmen yine kalabalık görüntüler oluştu, sosyal mesafe hiçe sayıldı. Merkez ilçe Antakya'da; kapalı spor salonunda düzenlenen kongrede partililer, sosyal mesafeye dikkat etmeden oturdu.

Pandemi sürecinde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı AKP’nin yaptığı il, ilçe ve kadın kolları kongrelerine bir yenisi de Hatay’da eklendi. Hatay'da bir spor salonunda yapılan ve tıka basa dolu olan salonda salgın sürecine rağmen sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, katılımcıların çoğunun ise maskeli olması dikkat çekti. Kongrede partililer de sloganlar attı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de kongreye katılım sağladı.

SELAM VERİRKEN MASKELERİNİ ÇIKARMALARINI İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay, Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan Hatay'daki bağlantı sırasında partililerin isimlerini tek tek sıraladı. Erdoğan, isimlerini söylediği kişilerin maskelerini çıkarmalarını ardından selam vermelerini istedi.

Kongrede ne partililer, ne protokol üyeleri ne de teşkilat üyeleri sosyal mesafe kuralına uydu. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından il başkanlığına atanan eski Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, kongre ile başkanlık koltuğuna oturmuş oldu.

İSTANBUL KONGRESİ DE TIKLIM TIKLIM

AKP İstanbul 7. Olağan Kongresi’nin yapılacağı Sinan Erdem Spor salonuna da hınca hınç doldu. Kongrede giriş yapmak için güvenlik kontrolünden geçenler, sosyal mesafeyi unuttu. AKP, İstanbul İl Kongresi’nde İl Başkanı adayının Saadet Partisi kökenli Osman Nuri Kabaktepe olduğunu açıklamıştı. Mevcut başkan Bayram Şenocak ise tekrar aday olmayacağını açıklamıştı.