AKP’li eski başkan ve ailesi bu hale getirdi

Konya'da merkez Meram ilçesinin önceki dönem AKP’li Belediye Başkanı Fatma Toru, iddiaya göre daha öncesinden aralarında yaşanan arsa anlaşmazlığından dolayı Adnan Sevinç’i (60) sopayla darp etti. Fatma Toru'nun beraberindeki eşi Mehmet Toru ve oğlu Mustafa Talha Toru tarafından da tekmeli yumruklu saldırıya uğradığını ifade eden Adnan Sevinç, burnunda kıırık olduğunu, AKP'li Fatma Toru ve ailesi hakkında şikâyetçi olduğunu söyledi.

“BELEDİYEDE GÖREVLİ OLDUĞU İÇİN HİSSESİNİ ÜZERİNE ALAMADI”

2012 yılında Meram ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde 530 metrekare bir arsa aldığını ve o dönem Kentsel Dönüşüm Proje Sorumlusu olan Fatma Toru'nun arsasına rant için ortak olduğunu ifade eden Adnan Sevinç, şunları söyledi:

* Ben 2012 yılında Aydoğdu Mahallesi'nde 530 metrekare bir arsa satın aldım. Arsayı satın aldıktan sonra o dönem Kentsel Dönüşüm Proje Sorumlusu olan Fatma Toru ve yine belediyede çalışan bir personel ile bölgede yakın zamanda bir imar değişikliği olacağını söyleyerek arsama ortak olmak istediler.

* Ben de arsa değerleneceğinden dolayı kabul ettim. Fatma Toru o dönemde belediyede görevli olduğu için arsa hissesini üzerine alamadı.

* Daha sonra Fatma Toru Belediye Başkanı oldu ve 2019 yılında burası için bir imar değişikliği yapıldı. Arsa parselimiz 310 metrekareye düşürüldü ve 8 katlı imara açıldı.

“OĞLU VE EŞİYLE BİRLİKTE GELDİ”

Fatma Toru'nun birkaç ay önce kendisini aradığını ve arsa hissesini bölüşmelerini istediğini söyleyen Sevinç açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Birkaç ay önce Fatma Toru yanıma geldi ve ‘arsadaki hisse ortaklığını bitirelim. Benim payımı devret' dedi. Ben de ‘burası için 9 yıl boyunca vergi verdim. Vergi ve satıştan sonra verilecek vergi ücretlerini de ortaklaşa verelim. Ya da hissenizin parasını veriyim' dedim.

* Bundan yaklaşık 20 gün önce tekrar beni aradı ve müsait bir yerde görüşmek istedi. Ben de oğlumun işlettiği dükkânda görüşebileceğimi söyledim. Oğlu ve eşiyle birlikte geldiler. Aynı konuşmaları yaptık ve aramızda tartışma çıktı.

“SOPAYLA YÜZÜME VURDU”

Tartışmanın ardından Fatma Toru'nun yanında getirdiği sopayla yüzüne vurduğunu ifade eden Adanan Sevinç, “Aniden nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde yanında getirdiği sopayla yüzüme vurdu. Bunun üzerine oğlu ve eşi de bana saldırdı. Olay üzerine iş yerinden çıkan 2 oğluma da saldırdılar. Bölgede vatandaşlar araya girdi ve daha sonra araçlarına binip oradan uzaklaştılar” açıklamasında bulundu.

“ŞİKAYETÇİ OLDUM”

Olayın ardından hastaneye gittiğini ve burnunda kırık tespit edildiğini söyleyen Adnan Sevinç “ Yaşananların ardından hastaneye gittim. Yapılan kontrolün ardından burnumda kırık olduğu tespit edildi. Tedavimin ardından emniyete giderek Fatma Toru ve ailesi hakkında şikayetçi oldum” dedi.

TORU DA DARP EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

AKP'li eski Belediye Başkanı Fatma Toru'nun ise emniyette verdiği ifadesinde Adnan Sevinç'in kendisinin koluna sopa ile vurduğunu söylediği öğrenildi. Toru'nun oğlu Mustafa Talha Toru'nun ise ifadesinde, Sevinç ve beraberindeki şahısların kendisini yere yatırarak sopa ile sol koluna, eline, başına vurduklarını ve kendisini darp ettiklerini belirttiği öğrenildi.