AKP’li vekil Ahmet Hamdi Çamlı’dan laiklik açıklaması: Masaya yatırılmalıdır, problemdir

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya hesabından ‘Laiklik ihdasının 93. yıl dönümü…’ notuyla bir paylaşım yaptı.

“LAİKLİK HİÇBİR ÖN KABUL OLMAKSIZIN MASAYA YATIRILMALIDIR”

Çamlı'nın, 10 Nisan 1928'de ‘Devletin dini, İslam dinidir’ şeklindeki 2. maddenin Anayasa'dan çıkarılmasının yıl dönümü için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Din ve vicdan hürriyeti kostümü ile takdim edilmiş fakat İslâm’ı red, gavurluğu cebr edici, inanca zulüm aracı olarak uygulanışlarına da gani bir şekilde şahit olduğumuz, kılık kıyafete hatta kıla tüye bile burnunu sokucu hale bürünebilen ‘Laiklik’ anlayışı yönetici aklın inisiyatifine terk edilemez.

* Hiçbir ön kabul olmaksızın masaya yatırılması, gözden geçirilmesi gereken, mühim anayasal bir madde ve problemdir.

* Eşine benzer bir uygulamasına rastlanılmayan uygulamasıyla Türkiye tarihi gayet açık ve ortadadır…

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