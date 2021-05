Anıtkabir’de bir garip uygulama

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında gazetecilere ambargo geldi ve sadece Anadolu Ajansı ile Haber ajanslarına görüntü izni verildi. Törenin ardından da halk içeri alınırken, gazeteciler dışarı çıkarıldı. Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtkabir’deki kabrini ziyaret eden binlerce vatandaş adeta görüntülenmeyip, basından gizlenmek istendi. Bu uygulamayı Türkiye Foto Muhabirleri Derneği yaptığı açıklamayla eleştirdi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin açıklamasında ‘'Anıtkabir'de yapılan törenlere COVİD-19 gerekçesiyle gazeteciler alınmıyor. Gazeteciler aşı yaptırdı. Törenlerin ardından ziyarete açılan binlerce vatandaşın alındığı Anıtkabir'e sayıları bir elin parmağını geçmeyen gazeteciler alınmıyor'' denildi. Açıklamada ‘' Anıtkabir'e gazetecilerin alınmaması hem bizlerin görev yapmasını hem vatandaşın haber alma özgürlüğünü kısıtlıyor. Ayrıca her geçen gün giderek artan pool uygulamaları ile giderek kan kaybeden mesleki istihdamın daha da daralmasına fırsat veriyor. Bizler önce bu ülkenin vatandaşı, sonra gazeteciyiz. Her şeyden önce bir vatandaş olarak Anıtkabir'e özgürce girebilmek bu ülkenin her vatan evladı gibi hizmetinde hakkıdır'' görüşüne de yer verildi.