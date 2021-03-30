AYM raportörü HDP iddianamesinin iadesini istedi

Anayasa Mahkemesi HDP raporunu tamamladı. Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtılan raporda, iddianamedeki bazı usul yönünden eksiklikler belirtilerek eksikliklerin giderilmesi için iddianamenin iadesi istendi. Raporda ayrıca “İddianame kabul edilirse, tedbir istemi öncelikli görüşülsün” ifadesi yer aldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması için 17 Mart 2021'de Anayasa Mahkemesi’ne iddianame sundu.

“HDP'nin terör eylemlerinin odağı olduğu, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları” belirtilen iddianame için Anayasa Mahkemesi tarafından raportör görevlendirilmişti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Eksikliklerin giderilmesinin ardından rapor AYM Başkanlığı tarafından incelenecek. İddianame kabul edilirse, HDP'den savunma istenecek. Bu raportör ilk inceleme raporunu hazırlayarak Başkanlığa sunacak. HDP’den ön savunma istenecek. Ön savunmanın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP’ye gönderilecek.

Daha sonra belirlenecek bir tarihte Başsavcı Şahin, AYM Genel Kuruluna sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Hakkında siyasi yasaklılık talep edilenler de, AYM'ye yazılı ve sözlü savunma verebilecekler. Bütün bu sürecin ardından raportör, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayarak esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

10 ÜYENİN OYU GEREKİYOR

Raporun ardından, AYM Başkanı Zühtü Arslan kapatma isteminin görüşülmesi için bir toplantı tarihi belirleyecek. Bu tarihte toplanacak olan 15 kişilik AYM heyeti, dosyayı karara bağlayacak. Heyet, toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10’unun oyuyla karar verecek.

AYM, HDP'nin Anayasa’da sayılan hallerden ötürü kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre hazine yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına da karar verebilecek. AYM'nin kararı hem HDP hem de Yargıtay Başsavcılığına gönderilecek. Karar Resmi Gazete'de de ilan edilecek.

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