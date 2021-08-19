Bakan Koca’nın yardımcısı da çift maaş alıyormuş! Aylık geliri 44 bin 775 TL

CHP' Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, çift maaşlı AKP’lileri açıklamaya devam etti. Yavuzyılmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yardımcısı Şuayip Birinci’nin TURKSAT Yönetim Kurulu üyeliği görevinden de 14 bin 500 TL maaş aldığını ileri sürdü.

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Birden fazla maaş alan AKP'li isimleri ifşa eden CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından bu kez de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yardımcısı Şuayip Birinci’nin de çift maaşlı olduğunu açıkladı.

AYLIK GELİRİ 44 BİN 775 TL

Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Kit Komisyonu tutanağını kaynak olarak göstererek, “AK Partili Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci’nin aynı zamanda TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik. Bakan yrd. aylık maaşı: 30.275 TL, TÜRKSAT YK aylık ücreti: 14.500 TL, Aylık toplam gelir: 44.775 TL” ifadelerini kullandı.

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